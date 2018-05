REWE bringt erste zuckerreduzierte Eigenmarkenprodukte in die Regale

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Köln (ots) - Geschmackssieger aus Schokopudding-Voting ab sofortbundesweit verfügbarDie Kunden haben probiert und entschieden. Nun ist derGeschmackssieger da: Ab sofort gibt es den REWE Beste WahlSchokopudding 30 Prozent zuckerreduziert in den REWE-Märkten. Damitlöst REWE ein Versprechen ein, dass das Kölner Handelsunternehmen ineiner bundesweit beachteten Kampagne zur Kommunikation seinerZuckerreduktionsstrategie gegeben hat. Mit dem Schokoladenpuddingsind bereits 20 Eigenmarkenartikel durch Veränderungen derRezepturen im Zuckergehalt gesenkt worden und ersetzen die bisherigenArtikel im Regal.Bei der Zuckerreduktionsstrategie verfolgt REWE ein ehrgeizigesZiel: Bis 2020 sollen zahlreiche Produkte des Eigenmarkensortimentsim Zuckergehalt gesenkt werden. Den Anfang machen Molkereiartikel undSpeiseeis, Cerealien und alkoholfreie Erfrischungsgetränke. Indiesen und weiteren Sortimentsbereichen - von ja!, REWE Beste Wahlund REWE Regional bis hin zu REWE Feine Welt und REWE Bio - werdenbis Ende 2018 rund 100 zuckerreduzierte Eigenmarken-Produktekontinuierlich bei REWE eingeführt. Die Umstellung erfolgt dabeischrittweise. Die Verbraucher erhalten damit die Gelegenheit, sichohne Einbußen beim Geschmack zuckerbewusster zu ernähren. Zudemwerden viele Eigenmarken-Produkte - beispielsweise Brot und Backwaren- auch auf ihren Salzgehalt hin untersucht, welcher ebenfallsreduziert werden soll.REWE möchte einen relevanten Beitrag dazu leisten, dieGesamtaufnahme an Zucker und Salz bei den Verbrauchern zu reduzieren.Möglich machen es die vielen populären Eigenmarken, auf derenRezepturen das Handelsunternehmen direkten Einfluss nehmen kann. Sohat REWE 2017 damit begonnen, alle relevanten Eigenmarkenprodukte zuüberprüfen. Bei diesem Veränderungsprozess ist es REWE wichtig, dieKunden von Anfang an mit einzubeziehen und initiierte dafür eineumfangreiche Kampagne "Du bist Zucker. Wie viel Zucker brauchst dunoch?". REWE ließ vier Wochen (15.01. bis 12.02.) lang Kunden onlineüber ihren persönlichen Favoriten eines Schokoladenpuddings in vierZuckerstufen abstimmen mit dem Versprechen: Die Gewinnerrezeptur desSchoko-Klassikers wird im Anschluss an die Aktion bei REWE erhältlichsein und den ursprünglichen REWE Beste Wahl Schokopudding ersetzen.Zur Wahl stand ein Schokoladenpudding-Quartett von "REWE Deine Wahl",das es in Originalrezeptur sowie mit 20, 30 und 40 Prozent wenigerZucker zum Probieren gab - ohne Einsatz von alternativenSüßungsmitteln. Nach Auszählung von mehr als 100.000 Stimmen konntesich der Siegerpudding mit 30 Prozent weniger Zucker klar gegen seineKonkurrenten durchsetzen.Weitere Informationen zur REWE-Initiative:https://wenigerzucker.rewe.de/https://presse.rewe.de/artikel/schokopudding-30-prozent-gewinnt/http://ots.de/arTUxvÜber REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell