Weil am Rhein/Köln (ots) - Der moderne Supermarkt im Dreiländereckerfüllt höchste AnsprücheDer REWE-Markt in Weil-Haltingen, im äußersten SüdwestenDeutschlands im Landkreis Lörrach gelegen, ist "Supermarkt des Jahres2019". Der Supermarkt und das Team um Marktmanager Christian Kellerhaben den Titel in einem anspruchsvollen Wettbewerb errungen, in demVerbraucher als auch eine Fachjury aus renommierten Persönlichkeitendes deutschen Lebensmittelhandels abstimmen. "Wir haben überhauptnicht mit dem Sieg gerechnet. Umso größer ist jetzt natürlich dieFreude über die Auszeichnung. Ich bin einfach nur sehr stolz auf meinTeam", freut sich Keller.In der Region hat sich die Einkaufsstätte im DreiländereckDeutschland-Schweiz-Frankreich vom Start weg zum echtenKundenliebling entwickelt. Das war nicht selbstverständlich nach derStandortverlagerung in den Stadtkern im Jahr 2017. Mit einemSupermarkt der neuesten REWE-Generation, standortspezifischenSortimenten, viel Einsatz der Mitarbeiter und Liebe zum Detail isteine echte Erfolgsgeschichte gelungen. Gekrönt wird das Engagementnun mit dem Branchen-Oscar "Supermarkt des Jahres 2019" in derKategorie für Filialen bis zu einer Verkaufsfläche von 2.000Quadratmeter.Der 1.900 Quadratmeter große Supermarkt wurde inGreen-Building-Bauweise errichtet und war einer der ersten, der nachdem modernsten REWE-Storekonzept realisiert wurde.Tageslichtarchitektur, Sonderanfertigungen bei der Einrichtung undthemenbezogene Einkaufswelten verleihen dem Markt eine ganz besondereEinkaufsatmosphäre. Beim Betreten werden die Kunden von einerriesigen Convenience-Welt mit Salatbar und Sushi-Theke empfangen.Bake-off-Station und Käsetheke sind ebenfalls thematisch platziert.Der "Marktplatz der Frische" erstreckt sich weiter durch diegroßzügige Obst- und Gemüseabteilung hin zu den Bedientheken mitfrischem Fisch, Premium-Fleisch aus der Region undWurstspezialitäten. Die internationale Wein- undSpirituosen-Abteilung setzt ebenso regionale Akzente - das wünschensich die Kunden über die Grenzen hinweg.Sortimentskompetenz, Wohlfühlatmosphäre und Gastfreundschaft sindim ganzen Markt spürbar. All das geht nur mit einem gut geschultenund hoch motivierten Team. 66 Mitarbeiter sorgen täglich dafür, dassdie Kunden im REWE Weil-Haltingen maximale Frische wie auf demWochenmarkt genießen können. "Wir arbeiten mit viel Liebe zum Detailpermanent an unseren Sortimenten und der Marktoptik. Unser Ziel istes, der perfekte Gastgeber zu sein", so der Anspruch von MarktmanagerChristian Keller.Die begehrte Auszeichnung "Supermarkt des Jahres" wird jährlichvom Fachmagazin "Lebensmittel Praxis" und der renommiertenFood-Zeitschrift "Meine Familie & Ich" verliehen. Er ist deretablierteste und wichtigste Wettbewerb der Branche. Dieses Jahr fanddie Verleihung am 22. Mai im Rahmen der Branchenveranstaltung"Menschen und Märkte" im Kameha Grand in Bonn statt. Einehochkarätige Expertenjury aus Handelsvertretern prüft jede Bewerbungauf Faktoren wie Wirtschaftlichkeit, Profitabilität und eineaufschlussreiche Konzeptbeschreibung. Die Kür aus Laden- undSortimentsgestaltung, Kundenservice, Mitarbeitern und Werbung mussschlüssig sein. Wer die Jury mit der Bewerbung überzeugt, kommt indie Runde der Top 12 und muss den Überraschungsbesuch der Redaktionder "Lebensmittel Praxis" meistern. Zudem veranlasst dieFood-Zeitschrift "Meine Familie & Ich" eine unabhängige undunangekündigte Verbraucherbefragung durch einMarktforschungsinstitut. In allen nominierten Märkten werden Kundenaufgefordert, ihren Einkauf unter anderem zu den Punkten Frische,Angebotsvielfalt oder Kundenfreundlichkeit zu bewerten. Alle Faktorenund ein finales Interview der Marktmanager vor der Fachjury fließenin die Beurteilung ein. So bleibt es bis zur feierlichenPreisverleihung spannend für die Märkte.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen und Fotos:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell