REWE Group veröffentlicht Leitlinie für nachhaltigere Textilien Fairness, Ressourcenschonung und Tierwohl im Fokus der Textilproduktion

Die REWE Group hat ihre erste Leitlinie fürnachhaltigere Textilien veröffentlicht. Darin verpflichtet derKonzern seine Lieferanten dazu, Sozial- und Umweltstandardseinzuhalten und auf die Verwendung bestimmter Materialien zum Schutzdes Tierwohls zu verzichten. Die Anforderungen und Maßnahmen derLeitlinie umfassen Textilien wie Bekleidung, Heimtextilien und Schuheder REWE Group Eigenmarken und gelten schon heute für REWE, PENNY undtoom Baumarkt.Torsten Stau, Geschäftsleitung Ware Non Food, REWE Group: "Mit derLeitlinie verfolgt die REWE Group das Ziel, aktiv zur Verringerungund Auflösung sozialer und ökologischer Probleme bei der Herstellungvon Textilien beizutragen. Wir möchten Mitarbeiter und Partner in derLieferkette für die Bedeutung einer nachhaltigeren Textilproduktionsensibilisieren und mit Hilfe der Leitlinie konkrete Maßnahmen undZiele aufzeigen." Die Leitlinie beschreibt die wesentlichenProblemstellungen in textilen Wertschöpfungsketten sowie dieAnforderungen der REWE Group an Lieferanten für Textilien. Hierzuzählen beispielsweise auch der vollständige Verzicht auf be-stimmteMaterialien tierischen Ursprungs wie Echtpelz, Mohair-, Angora- undMerinowolle sowie Daunen und Federn aus Lebendrupf. Außerdem legt dieLeitlinie dar, mit welchen gezielten Maßnahmen die REWE Group weitereFortschritte erzielen möchte.Die Ziele werden für die Bereiche Fairness, Ressourcenschonung undTierwohl einzeln dargelegt. Im schonenden Umgang mit Ressourcenstrebt die REWE Group unter anderem an, den Anteil von Textilien ausnachhaltigerer Baumwolle von heute bereits 70 Prozent bis 2025 auf100 Prozent auszubauen. Geschäftspartner und Nassproduktionsstättenverpflichten sich zudem im Rahmen des Detox-Programms der REWE Groupdazu, gefährliche Chemikalien bis 2020 zu eliminieren sowie gänzlichauf Chemikalien, die in der "Liste der verbotenen Substanzen"(Manu-facturing Restricted Substance List) definiert sind, zuverzichten. Im Bereich Fairness müssen Partner und Produktionsstättengültige Sozialaudits nachweisen und werden im Rahmen von Trainingsweiterentwickelt.Um die Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Textilproduktionpositiv zu beeinflussen, engagiert sich die REWE Group inMulti-Stakeholder-Initiativen und arbeitet eng mitStandardorganisationen zusammen. Bereits seit 2008 ist die REWE GroupMitglied der amfori Business Social Compliance Initiative und setztsich seit 2013 im Rahmen des Accord für eine sichere Textilproduktionin Bangladesch ein. Im Jahr 2015 ist die REWE Group dem von derBundesregierung initiierten Bündnis für nachhaltige Textilienbeigetreten. Im Bündnis engagiert sich die REWE Group in derExpertengruppe zu existenzsichernden Löhnen und in derBündnisinitiative zum Umwelt- und Chemikalienmanagement.Mehr Informationen unter: http://ots.de/KGvSfK