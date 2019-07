REWE Group veröffentlicht Leitlinie für Orangensaft

Weitere Suchergebnisse zu "Orangensaft NYBOT Rolling":

Köln (ots) -- In Umsetzung: 100 Prozent zertifizierter Orangensaft bei REWEund PENNY bis 2025- Stärkung kleinbäuerlicher Strukturen durch Projekte inAnbauländern- Segregierte Fairtrade-Säfte bieten Transparenz durch lückenloseRückverfolgbarkeitDie REWE Group hat ihre erste Leitlinie für Orangensaftveröffentlicht. Darin bekräftigt der Konzern sein Ziel, bis 2025ausschließlich zertifizierten Orangensaft aus gekühltem undungekühltem Direkt- und Konzentratsaft in den REWE und PENNY Märktenverkaufen zu wollen. Bereits heute sind 85 Prozent desEigenmarken-Sortiments im Bereich Orangensaft Fairtrade-, RainforestAlliance-zertifiziert oder Bio. Damit setzt sich die REWE Groupgezielt für eine Verbesserung der sozialen, ökologischen undökonomischen Bedingungen in den Anbauländern ein.Projekte im Ursprung: Existenzsicherung des kleinbäuerlichenOrangenanbausUm die wirtschaftliche Situation speziell von kleinbäuerlichenOrangenproduzenten zu stärken, setzt die REWE Group ein langfristigesProjekt mit vier Fairtrade-Kleinbauernkooperativen um, die Orangenfür REWE und PENNY Säfte ernten. Zielgruppe sind rund 260 Bauern,Angestellte und Arbeiter sowie Führungskräfte und technische Beraterder Produzentenorganisationen COOPERSANTA, SALZANO, Coacipar undCoperfarm im brasilianischen Zitrusgürtel in den BundesstaatenParaná, Sao Paulo und Rio Grande do Sul.Das Projekt leistet einen Beitrag zu höheren Einkommen undbesseren Lebens- und Arbeitsbedingungen der Orangenproduzenten ganzim Sinne des "Hilfe-zur-Selbsthilfe"-Prinzips. Im Rahmen vonSchulungsprogrammen lernen die Bauern effizienter, sozialer undökologischer zu wirtschaften. Schwerpunkte sind nachhaltigereAnbaupraktiken, die Verbesserung von Sicherheits- undGesundheitsbedingungen sowie die Stärkung der jeweiligenOrganisationsstrukturen für mehr Selbstbestimmung. Darüber hinaussind eine integrierte Schädlingsbekämpfung, Krankheitsmanagement derBäume und Bodenschutz Bestandteile des Projekts.Seit Frühjahr 2019 sind bei REWE und PENNY erste Produkte aus demProjekt unter den Eigenmarken "Paradiso" (PENNY) und "REWE BesteWahl" in den Märkten zu finden. Beide Produkte haben eine segregierteLieferkette, durch die die Herkunft der einzelnen Säfte bis in dieKooperativen rückverfolgbar ist. Kunden können sich direkt auf denProdukten im Detail informieren.Zur REWE Group Leitlinie Orangensaft: http://ots.de/dOapjKDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell