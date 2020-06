Köln (ots) - Die Entwicklung von Projekten rund um Künstliche Intelligenz (KI) braucht zukunftsgerichtete und verlässliche Leitlinien und Handlungsanweisungen, so der Kerngedanke des "AI Manifesto", das die REWE Group auf einer Veranstaltung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) im Rahmen des Digitaltages 2020 veröffentlicht hat. Die Grundsätze rund um Ethik im Bereich Künstlicher Intelligenz weiten somit die bereits seit langem verankerten und gelebten ethischen Grundsätze im Leitbild der REWE Group konsequent auf den digitalen Bereich aus. An der Entstehung haben viele Bereiche des Unternehmens unter Federführung von Experten bei REWE digital mitgewirkt."Innerhalb der REWE Group beschäftigen sich seit einiger Zeit diverse Bereiche mit KI und KI-Anwendungen. Bei REWE digital beobachten wir schon lange intensiv die teils kontroversen Diskussionen rund um Ethik und Künstliche Intelligenz. Uns war es wichtig, Guidelines und Handlungsrahmen für Entwickler zu finden, die ethische Gesichtspunkte berücksichtigen und dabei transparent und verständlich sind. Die existierenden Beispiele gingen uns dabei nicht weit genug oder waren in der Praxis für Entwickler ganz konkret nicht nutzbar", sagt Dr. Robert Zores, für Technologie zuständiger Geschäftsführer bei REWE digital.REWE Group setzt Maßstäbe mit "AI Manifesto"Das Ziel für die übergreifende Arbeitsgruppe bestehend aus Experten aus den Bereichen Technologie, Forschung & Entwicklung, Kommunikation sowie Public Affairs war es, ein umfassendes Manifest zu schreiben, das in klarer und verständlicher Weise konkrete Empfehlungen ausspricht, die bei der Entwicklung von KI-Anwendungen zu berücksichtigen sind. Das Ergebnis: In einem handlichen Format aufgelegt, können alle Kolleginnen und Kollegen sich schnell orientieren, die gemeinsamen Maßstäbe verinnerlichen und in der täglichen Entwicklung aktiv und konkret anwenden. Vergleichbare Beispiele sind im deutschen Handel bisher kaum vorhanden. REWE Group und REWE digital festigen somit nicht nur die Positionierung als Pionier im digitalen Handel mit Lebensmitteln und allen Produkten rund um Ernährung, Küche und Haushalt, sondern gehen weiter voran."Unser 'AI Manifesto' hat die Zukunft fest im Blick und ist kein starres Schriftstück, sondern ein lebendiges Manifest, das sich mit der Weiterentwicklung der Technologie gleichermaßen fortschreiben wird. Wir sind davon überzeugt, dass das Manifest wertvolle Unterstützung leisten wird, nachhaltige und verantwortungsbewusste Systeme zu entwickeln. Es soll zudem ein Bewusstsein um potenzielle Risiken und Gefahren im Umgang mit KI-Technologie, sowie eine gewisse Demut bei uns allen erzeugen, in dem wir stets im Auge behalten, welche Folgen ein unsachgemäßer Umgang mit KI nach sich ziehen kann", so Dr. Robert Zores.Hier kann das "AI Manifesto" eingesehen werden: https://ai-manifesto.rewe-digital.com/deÜber die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 63 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52007/4628825OTS: Rewe GroupOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell