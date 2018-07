REWE Group verbannt Einweg-Plastikhalme aus allen Märkten / Einsparung von über 42 Millionen Halmen jährlich

Köln (ots) - Die REWE Group setzt ein weiteres Zeichen gegenEinwegplastik: Als erste Einzelhändler in Deutschland wollen REWE,PENNY und toom Baumarkt flächendeckend auf den Verkauf vonPlastikhalmen in ihren insgesamt knapp 6.000 Märkten verzichten.Plastikhalme sind ein typisches Wegwerfprodukt - durchschnittlichwerden sie nur 20 Minuten genutzt, bevor sie im Müll landen. Siegehören außerdem zu den Artikeln, die weltweit am häufigsten alsMüll an Stränden angeschwemmt werden. Mit dem Verzicht spart die REWEGroup zukünftig in ihren Märkten über 42 MillionenEinweg-Plastikhalme pro Jahr ein. Restbestände werden ab sofortsukzessive abverkauft. Ab Frühjahr 2019 bietet der KonzernAlternativen aus FSC/PEFC zertifiziertem Papier, Weizengras oderEdelstahl in seinen Sortimenten an.Laut der Federation Seas At Risk, einem Zusammenschlusseuropäischer Nichtregierungsorganisationen, werden in Deutschland proJahr ca. 4,8 Milliarden Plastikhalme weggeworfen. Zum Vergleich: Imgleichen Zeitraum landen 2,8 Milliarden Kaffeebecher im Müll. Damitliegen die Plastikhalme hinter Einwegflaschen und Zigarettenfilternauf Platz drei der Wegwerfprodukte aus Einwegplastik. Hunderte Jahrekann ein einzelner Plastikhalm in der Umwelt überdauern.Mikro-plastik kann zudem von Tieren verschluckt werden und sich so inOrganismen entlang der Nahrungskette immer stärker anreichern. DieFolgen sind bisher nicht absehbar.Um Plastik- und Verpackungsmüll konsequent zu reduzieren, arbeitetdie REWE Group daran, unnötige Verpackungen aus den Regalen zuverbannen und alternative Lösungen zu entwickeln. Die Initiativen zurReduktion von Verpackungen und Ressourcenverbrauch bei der REWE Groupsind vielfältig. "Bereits im Sommer 2016 haben wir damit begonnen,Plastikeinkaufstüten sukzessive aus allen Märkten von REWE zuverbannen, PENNY und toom Baumarkt folgten. Damit können allein inDeutschland über 200 Millionen Tüten im Jahr eingespart werden. Zudemstellen wir in diesem Jahr 4,2 Millionen Tiefkühltragetaschen in denPENNY- und REWE-Märkten auf ressourcenschonende Recyclat-Folie um.",erläutert Torsten Stau, Geschäftsleitung Ware Non Food, REWE Group.Weitere Maßnahmen reichen vom "Natural Branding" bei Obst undGemüse sowie der Reduzierung von Folienstärken über die Umstellungvon Folienverpackung auf Klebebanderolen oder Klebeetiketten beiBananen bis hin zum Einsatz von Graspapier bei Schachteln verpackterÄpfeln und Birnen oder dem Einsatz von Recyclat bei Tragetaschen,Farbeimern und Plastikflaschen für Wasch-, Putz- undReinigungsmitteln.Die nachhaltige Gestaltung von Verpackungen hat die REWE Group ineiner übergreifenden Strategie verankert. Darin strebt dasUnternehmen an, sämtliche Eigenmarkenverpackungen auf den Prüfstandzu stellen: "Wir arbeiten intensiv daran, überflüssige Verpackungenabzuschaffen, Verpackungen zu reduzieren oder umweltfreundlicher zugestalten. Doch da jedes Produkt andere Anforderungen an dieVerpackung stellt, müssen wir uns jeden Artikel einzeln ansehen.",ergänzt Dirk Heim, Bereichsleiter Bio & Nachhaltigkeit Ware, REWEGroup. Das Ziel: 100 Prozent umweltfreundlichereEigenmarkenverpackungen bis zum Jahr 2030.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CEN-TER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reise-büros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner),die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und PlayitasResort und der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell