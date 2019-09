Köln (ots) - Die REWE Group unterstützt das staatliche Siegel desBundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung: Voraussichtlich ab Mitte 2020 kennzeichnet der "GrüneKnopf" in den bundesweit rund 5.800 REWE und PENNY Märkten Textilien,bei deren Produktion entsprechend hohe Umwelt- und Sozialstandardseingehalten wurden. Der Siegelvergabe geht eine um-fassendeUnternehmensprüfung voraus. Unabhängige Kontrolleure überprüfen dieEinhaltung der Kriterien. Schon heute entsprechen verschiedeneProdukte bei REWE und PENNY den ökologischen und sozialen Standardsdes "Grünen Knopf"-Siegels.Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller: "Ich freue mich, dassdie REWE Group beim Start des Grünen Knopf dabei ist. Die REWE Grouphat den Grünen Knopf von Anfang an in der Entwicklung unterstützt.Mit der Einführung des Grünen Knopf setzt die REWE Group eindeutliches Zeichen für sozial und ökologisch produzierte Textilienund fairen Handel."Torsten Stau, Geschäftsleitung Ware Non Food, REWE Group: "DieREWE Group setzt sich seit Jahren für die Verringerung und Auflösungsozialer und ökologischer Probleme bei der Herstellung von Textilienein. Wir möchten Mitarbeiter und Partner in der Lieferkette für dieBedeutung einer nachhaltigeren Textilproduktion sensibilisieren undkonkrete Maßnahmen und Ziele aufzeigen. Die gleichen Ziele verfolgtder Grüne Knopf. Darum freuen wir uns, von Beginn an dabei zu sein."Bereits in der 2018 veröffentlichten REWE Group Leitlinie fürnachhaltigere Textilien verpflichtet der Konzern seine Lieferantendazu, Sozial- und Umweltstandards einzuhalten und auf die Verwendungbestimmter Materialien tierischen Ursprungs zu verzichten. DieAnforderungen und Maß-nahmen der Leitlinie umfassen Textilien wieBekleidung, Heimtextilien und Schuhe der REWE Group Eigenmarken. Imschonenden Umgang mit Ressourcen strebt die REWE Group unter andereman, den Anteil von Textilien aus nachhaltigerer Baumwolle von heutebereits 85 Prozent bis 2025 auf 100 Prozent auszubauen.Geschäftspartner und Produktionsstätten verpflichten sich zudem imRahmen des Detox-Programms der REWE Group dazu, gefährlicheChemikalien bis 2020 zu eliminieren sowie gänzlich auf Chemikalien zuverzichten, die in der "Liste der verbotenen Substanzen"(Manufacturing Restricted Substance List) definiert sind. Im BereichFairness müssen Partner und Produktionsstätten gültige Sozialauditsnachweisen und werden im Rahmen von Trainings weiterentwickelt.Um die Rahmenbedingungen für eine nachhaltigere Textilproduktionpositiv zu beeinflussen, engagiert sich die REWE Group inMulti-Stakeholder-Initiativen und arbeitet eng mitZertifizierungsorganisationen zusammen. Bereits seit 2008 ist dieREWE Group Mitglied der amfori Business Social Compliance Initiativeund setzt sich seit 2013 im Rahmen des Accord für eine sichereTextilproduktion in Bangladesch ein. Im Jahr 2015 ist die REWE Groupdem von der Bundesregierung initiierten Bündnis für nachhaltigeTextilien beigetreten. Im Bündnis engagiert sich die REWE Group zuexistenzsichernden Löhnen und in der Bündnisinitiative zum Umwelt-und Chemikalienmanagement.Zur REWE Group Leitlinie für nachhaltigere Textilien:http://ots.de/LBY29IDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der DiscounterPENNY, die BIPA Drogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzukommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-AktivitätenREWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller.Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.comFür Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell