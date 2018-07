Köln (ots) - Die REWE Group begrüßt die von Bundesminister Scheuerins Leben gerufene Aktion "Abbiegeassistent". Nach Auffassung desUnternehmens muss alles technisch Machbare unternommen werden, umFußgänger, Radfahrer und alle übrigen Verkehrsteilnehmer vor denoftmals tödlichen Abbiegeunfällen zu schützen. Deswegen wird die REWEGroup ab sofort alle LKW-Neufahrzeuge mit einem Abbiegeassistentausstatten. Parallel dazu werden binnen der kommenden zwei Jahresämtliche EURO-6-LKW nachgerüstet, die über diesen Zeitraum hinaus imEinsatz sind. Bereits heute sind über 70 Fahrzeuge der REWE Group miteinem Abbiegeassistenten ausgestattet."Abbiegeassistenten können helfen, Unfälle mit teilweiseschrecklichen Folgen zu verhindern. Doch die gesetzlichenVoraussetzungen sind international geregelt und können vonDeutschland nicht im Alleingang geändert werden. Mit unserer 'AktionAbbiegeassistent' wollen wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die wirhaben. Wir stehen alle in der Verantwortung. Ich freue mich daher,dass mit der REWE Group ein weiteres Unternehmen mit demAbbiegeassistenten ein klares Bekenntnis zu mehr Sicherheit imStraßenverkehr abgibt", so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer."Abbiegeunfälle sind zwar nicht die Unfallursache Nummer Eins, siesind aber mit die folgenschwersten. Deswegen setzen wir hier einklares Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Wir wollen aberauch unsere Kraftfahrer schützen und im Alltag unterstützen.Spediteure, die für uns dauerhaft im Einsatz sind, werden wir zudemverpflichten, ebenfalls alle Neufahrzeuge mit diesem Assistenzsystemauszustatten", so Frank Wiemer, als Mitglied des REWE Group-Vorstandsunter anderem für Logistik zuständig. Mittlerweile gibt es nachAuffassung der REWE Group technisch ausgereifte Techniken, die sichim Verkehrsalltag bewährt haben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. Zuden Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der MarkenREWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der DiscounterPENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte(REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowieZooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, HelveticTours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell