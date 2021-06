REWE Group stärkt Partnerschaft mit Trigo Vision Ltd.

Köln (ots) - Seit Anfang Mai 2021 testet die REWE Group in einem Kölner REWE Markt als erster Händler in Deutschland das Einkaufen mittels "Pick & Go"-Technologie. Ab Spätsommer 2021 haben Kundinnen und Kunden dann die Möglichkeit, ihre Einkäufe künftig schnell, einfach, kontaktreduziert und sicher - ohne Bezahlvorgang an der Kasse - zu kaufen. Technologiepartner ist Trigo Vision Ltd., ein auf Computer-Vision-Technologie und Künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen aus Israel. Im Rahmen einer Investitionsrunde festigt REWE die Partnerschaft mit dem Technologie Start-up mit einer finanziellen Beteiligung.Christoph Eltze, Bereichsvorstand Digital, Customer & Analytics der REWE Group: "Bei den heutigen rasanten technologischen Entwicklungen ist es entscheidend, die richtigen Partner zu finden. Die REWE Group setzt auf die Partnerschaft mit Trigo, das sich als eines der führenden Unternehmen im Bereich der Computer-Vision-Technologien für Smart Stores etabliert hat."Michael Gabay, Mitbegründer und CEO von Trigo, sagte: "Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, die Partnerschaft mit der REWE Group, einem der größten und innovativsten Lebensmittelhändler Europas, zu vertiefen. REWE vertraut auf die Privacy-by-Design-Architektur von Trigo und wir freuen uns darauf, diese spannende Technologie den deutschen Verbrauchern näher zu bringen."Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 23 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group u. a. die Veranstalter Dertour, Jahn Reisen, ITS, Meiers Weltreisen, Travelix, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, über 2.300 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties.Pressekontakt:Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuell