REWE Group setzt bei Schokolade auf Fairtrade / Eigenmarken-Schokolade bei REWE und PENNY bald ausschließlich fair gehandelt

Köln (ots) - Fairer Handel für Kakaobauern: Die REWE Group stelltals erster Lebensmittelhändler in Deutschland ihr komplettesEigenmarken-Schokoladensortiment in den über 5.500 REWE- undPENNY-Märkten auf das Fairtrade-Kakaoprogramm um. Die Umstellungerfolgt sukzessive bis Ende 2018. Zum Sortiment gehören nebenSchokoladentafeln auch Schokoriegel, Pralinen, Oster- undWeihnachtssüßwaren, Instantkakao sowie Nuss-Nougat-Brotaufstriche.Bereits heute sind 99 Prozent des Kakaos in allen Eigenmarken derREWE Group nachhaltig zertifiziert.Als Gründungsmitglied des "Forums Nachhaltiger Kakao" engagiertsich die REWE Group bereits seit vielen Jahren für den zertifiziertenAnbau von Kakao. Der Kakaoanbau ist für über 5,5 Millionen Bäuerinnenund Bauern in Entwicklungsländern die Haupteinnahmequelle und sichertinsgesamt den Lebensunterhalt von über 14 Millionen Menschen. In denwestafrikanischen Hauptanbaugebieten wird Kakao zu 90 Prozent inkleinbäuerlichen Betrieben angebaut. Zu den großen Herausforderungenzählen dabei die Themen Arbeitsbedingungen, geringes Einkommen,abnehmende Bodenfruchtbarkeit durch falsche Anbausysteme,unsachgemäßer Einsatz von Agrochemikalien sowie Waldrodungen undLandnutzungsänderungen zur Ausdehnung der Anbauflächen.Fairtrade ist ein ganzheitliches Konzept, das Kleinbauernfamilienökonomische, soziale und ökologische Alternativen bietet. Durch denVerkauf von mehr Kakao können Produzenten in ihre Farmen und ihreRegion investieren. Fairtrade kann zusätzlich Fortbildungen zurUnterstützung von Produzenten finanzieren, die speziell auf dieBedürfnisse einzelner Gruppen zugeschnitten sind. So leistenFairtrade-zertifizierte Produkte einen wertvollen Beitrag zurVerbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen vonKakaobauernfamilien in Entwicklungsländern und tragen zur Förderungdes Umweltschutzes bei. Seit 2014 kooperiert die REWE Group mit demFairtrade-Kakaoprogramm, das Kleinbauern ein stabileres Einkommen undzusätzliche Einnahmen für die Umsetzung lokaler Projekte ermöglicht.Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von TransFair e.V.(Fairtrade Deutschland): "Die REWE Group ist ein langjähriger,verlässlicher und innovativer Partner des fairen Handels. Ob Kaffee,Tee, Rosen oder Süßwaren, das Fairtrade-Sortiment in den REWE- undPENNY-Märkten wird immer größer. Vorreiterrolle spielte die REWEGroup 2014 bei der Einführung des Kakaoprogramms. Wir freuen uns,dass die REWE Group ihren fairen Rohstoffeinkauf weiter ausbaut undweiter auf Fairtrade-gesiegelten Kakao setzt."Dirk Heim, Bereichsleiter Bio und Nachhaltigkeit Ware, REWE Group:"Es ist uns wichtig, gerade im Kakaosektor dauerhaft zu einerVerbesserung der lokalen Lebensbedingungen beizutragen und dienatürlichen Ressourcen zu schonen. Die Kooperation mit Fairtradeermöglicht uns eine Abnahme von Kakao aus verantwortungsvoller,fairer und nachhaltiger Produktion sowie eine transparenteZertifizierung unserer Produkte."Die REWE Group ist seit 1993 im fairen Handel aktiv und brachtevor über 20 Jahren als erster Händler bundesweit fairen Kaffee in dieRegale. Es folgten Tee, Süßwaren und Reis sowie Fairtrade-Rosen.Immer mehr Eigenmarken tragen seitdem das Fairtrade-Siegel. 2014gewann die REWE Group den Fairtrade-Award in der Kategorie "Handel".Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CEN-TER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reise-büros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner),die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und PlayitasResort und der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell