REWE Group macht Geldabheben an der Kasse noch attraktiver / REWE, PENNY und toom halbieren Mindesteinkaufswert zum Geldabheben auf 10 Euro

Köln (ots) - Laut einer Umfrage der ING-DiBa ärgert sich beinahejeder fünfte Kunde (16%) über mögliche Gebühren am Geldautomaten.Zudem sinkt die Anzahl der Geldautomaten seit 2015. Eine Alternativeist es, Bargeld ganz bequem beim Einkauf abzuheben. AlsBranchenvorreiter bieten REWE (seit 2003), nahkauf (2009), PENNY(seit 2008) und toom Baumarkt (seit 2010) diesen Serviceflächendeckend in über 6.000 Märkten. Um die Attraktivität für Kundennoch weiter zu erhöhen, halbiert die REWE Group ab heute (08.10.) denMindesteinkaufswert, ab dem das kostenlose Bargeldabheben mit einerGiro-Karte möglich ist, von 20 Euro auf 10 Euro. Unverändert könnenbeliebige Summen bis zu 200 Euro abgehoben werden, wobeigrundsätzlich das bekannte PIN-Verfahren verwendet wird.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.