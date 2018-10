REWE Group gewinnt Econ-Award für Online-Nachhaltigkeitsbericht / Silber-Auszeichnung in der Kategorie Corporate Reporting

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Köln (ots) - Der Econ Verlag und die Handelsblatt-Gruppe habengestern (25.10.) den Nachhaltigkeitsbericht der REWE Group mit demrenommierten Econ Award ausgezeichnet. Die Fachjury belohnte denOnline-Bericht 2015/2016 mit dem Titel "Miteinander" mit einerPrämierung in Silber in der Kategorie Corporate Reporting."Transparenz spielt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie einezentrale Rolle. Als REWE Group berichten wir bereits seit 2009 nachGRI. Dabei haben wir uns von einem reinen Print-Berichtweiterentwickelt zu einem modernen Online-Berichtsformat, mit dem wirStandards für die Branche setzen konnten. Wir freuen uns, dass dieJury unser Engagement anerkennt", so Nicola Tanaskovic,Bereichsleiterin Corporate Responsibility der REWE Group.Der REWE Group Online-Nachhaltigkeitsbericht überzeugte vor allemdurch eine umfassende Abbildung der Lieferketten und seineTransparenz: "Hier wird die Wirkweise nachhaltiger Prozesse mit einerdurchdachten und eingängigen Darstellung für die Lesernachvollziehbar gemacht. Zentrale Themen werden herausgestellt undinhaltlich optimal ausgearbeitet. Zudem bringen interaktive Elementejede Menge Abwechslung in diesen digitalen Bericht", so dieBegründung der Jury. Seit 2007 bewerten die Juroren der Econ AwardsUnternehmenskommunikation die Einsendungen im Bereich CorporateCommunications nach einem umfangreichen und ausführlichenKriterienkatalog, der in die RubrikenCorporate-Responsibility-Strategie, Darstellung derVerantwortungsbereiche, Glaubwürdigkeit, Relevanz, Transparenz undPräsentation unterteilt ist.Ab diesem Jahr erscheint der REWE Group Nachhaltigkeitsberichtjährlich, dabei weiterhin in digitaler Form und nach GRISustainability Reporting Standard. Unter dem Titel "Tradition.Vielfalt. Zukunft." dokumentiert die REWE Group in ihrem aktuellenOnline-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2017 ihr nachhaltigesEngagement in den vier Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie: "GrüneProdukte", "Energie, Klima und Umwelt", "Mitarbeiter" und"Gesellschaftliches Engagement".Alle Informationen unter:www.rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2017Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländernpräsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, derDiscounter PENNY und die Bau-märkte von toom. Hinzu kommenConvenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. ZurTouristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell