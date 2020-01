REWE Group für außerordentliche Mitarbeiterorientierung als Top Employer zertifiziert / Wettbewerb um beste und fähigste Köpfe als Wirtschaftsfaktor

Köln (ots) - Und zum Fünften. Auch in diesem Jahr wird die REWE Group für ihreaußerordentliche Mitarbeiterorientierung vom Top Employers Institute als TopEmployer Deutschland 2020 zertifiziert. Damit geht die begehrte Auszeichnungseit 2015 in ununterbrochener Folge an den genossenschaftlichen Handels- undTouristikkonzern. Im Rahmen der seit 1991 jährlich weltweit durchgeführtenUntersuchung erhielten 1.300 Unternehmen in 156 Ländern auf fünf Kontinenten diebegehrte Auszeichnung.Steffen Neefe, Country Manager DACH des Top Employers Institute: "IdealeArbeitsbedingungen führen dazu, dass sich Menschen im Berufs- und Privatlebenweiterentwickeln. Unsere detaillierte Untersuchung hat ergeben, dass die ReweGroup ein herausragendes Mitarbeiterumfeld geschaffen hat und kontinuierlich ander Optimierung dieses Umfelds arbeitet. Dazu gehören unter anderem das Angebotinnovativer sekundärer Benefits, die Schaffung moderner und flexiblerArbeitsbedingungen und ein wirksames Performance Management, welches in vollemEinklang mit der Unternehmenskultur steht.""Allein in diesem Jahr hat die REWE Group durch Expansion und Fluktuation einenBedarf an 25.000 Mitarbeitern. Dabei wollen wir uns als der innovative,zukunftsorientierte und nachhaltige Arbeitgeber zeigen, der wir sind. Dasfordert sämtliche Stufen des Managements. Der Prozess, den wir im Rahmen derBewerbung als Top Employer durchlaufen, zeigt uns, ob wir auf dem richtigen Kurssind. Denn nur, wenn wir im Wettbewerb um die besten und fähigsten Köpfe ganzvorne sind, werden wir weiterhin wirtschaftlich erfolgreich sein", erklärt Dr.Daniela Büchel, Bereichsvorstand Handel Deutschland, HR & Nachhaltigkeit, REWEGroup.Für die Auszeichnung durchlief die REWE Group erfolgreich ein umfassendesZertifizierungsprogramm. Dieses besteht aus 100 Fragen, die die zehnPraxisbereiche Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding,Training & Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung,Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation & Benefits und Unternehmenskulturuntersuchen. Das Top Employers Institute bewertet inwieweit diese durch diestrategische Ausrichtung, die Einbindung von Führungskräften, entsprechendeAnwendungen und deren Überprüfung und durch den Einsatz von Technologienunterstützt werden. Bereits im vergangenen Jahr war die REWE Group Top EmployerDeutschland 2019. Das vor über 25 Jahren gegründete Top Employers Institute hatin diesem Jahr über 1.300 Top Employer identifiziert und ausgezeichnet. Zusammenhaben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das(Berufs)Leben von über 5.000.000 Mitarbeitern weltweit.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWECENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der Discounter PENNY, die BIPADrogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte(REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal,Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTouristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen,ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52007/4507494OTS: Rewe GroupOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell