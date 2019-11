Köln (ots) - Im Kampf gegen das millionenfache Töten der männlichen Küken derLegehennenrassen hat die REWE Group bereits beachtliche Erfolge erzielt: BisAnfang 2020 werden bereits, je nach Vertriebslinie, bis zu 25 Prozent derSchaleneier-Eigenmarken frei vom Kükentöten sein. In mehr als 2.500 REWE- undPENNY-Märkten können Kunden bereits die so genannten respeggt-Eier (6er KartonFreiland) kaufen. Bis Mitte 2020 wird das Angebot auf sämtliche 5.500 Märkte inganz Deutschland ausgedehnt. Die REWE Group stellt sich vor diesem Hintergrundhinter die Forderung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, dasTöten der männlichen Küken bei den Legehennenrassen möglichst bis Ende 2021 zubeenden. Um Strukturbrüche und Wettbewerbsnachteile in der heimischenEiererzeugung zu vermeiden, setzt die REWE Group auf Kükentöten-freieLieferketten ihrer Eigenmarken-Eier. Pro Jahr vermarktet die RE-WE Group übereine Milliarde Eigenmarken-Schaleneier."Wir wollen als Vorreiter das Kükentöten über die nationalen Grenzen hinausbeenden. Das Ende des Kükentötens darf aber nicht damit erkauft werden, dassBrütereien ins Ausland gehen oder deutsche Legehennen-Betriebe massiveWettbewerbsnachteile erleiden. Es darf auch nicht sein, dass zukünftig geradegeschlüpfte männliche Küken millionenfach ins Ausland transportiert werden, umsie dort zu töten oder auf fragwürdige Art und Weise zu verwerten. AlsHandelsunternehmen setzen wir hier ein klares Zeichen, dass wir eine solcheEntwicklung ablehnen und unseren Teil der Verantwortung annehmen, indem wirunsere Lieferketten grundsätzlich Kükentöten-frei gestalten werden. Wir begrüßenes sehr, dass Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner Lösungen vorantreibt, diekeinen Kükentöten-Tourismus zur Folge haben", so Bartholomäus Malcherek, bei derREWE Group Bereichsleiter Frische / TKK Eigenmarken Einkauf & Entwicklungnational/international. "Wir stehen sämtlichen vom Landwirtschaftsministeriumakzeptierten Verfahren offen gegenüber, das gilt für alternative technologischeAnsätze der Geschlechtsbestimmung im Brut-Ei ebenso wie für Bruderhahn-Projekteoder Zweinutzungsrassen. Entscheidend ist, dass in unseren Lieferkettennachweislich keine männlichen Küken mehr getötet werden, egal wo und wie", soBartholomäus Malcherek weiter.Damit geht die REWE Group mit eindeutigen und starken Signalen freiwillig voran,unabhängig davon, was zukünftig der Gesetzgeber entscheidet. Denn die Forderungnach Kükentöten-freien Lieferketten wirkt sich unmittelbar auch auf Produzentenaus, die im Ausland sitzen, den deutschen Eiermarkt bedienen und von daher voneiner nationalen Gesetzgebung nicht betroffen wären.Die REWE Group hat bereits im November 2018 weltweit erstmals erfolgreichrespeggt-Eier in rund 220 REWE- und PENNY-Märkten im Raum Berlin eingeführt.Diese Eier wurden von Legehennen gelegt, die als Brutei mit demSELEGGT-Verfahren von dem sonst üblichen Kükentö-ten befreit wurden. Die REWEGroup sieht in der sich ausweitenden Anwendung von Verfahren zurGeschlechtsbestimmung im Brutei einen wesentlichen Schlüssel, damit die Brancheund der Handel Eier aus Kükentöten-freien Lieferketten anbieten können und dasmöglichst bis Ende 2021.Seit 2016 bietet die REWE Group im Rahmen ihrer langfristigenNachhaltigkeitsstrategie unter Spitz&Bube (REWE) und Herzbube (PENNY) ihrenKunden Bodenhaltungseier (REWE auch Bio-/Freiland-Eier) aus Bruderhahn-Projektenan. Mittlerweile wurden annähernd 1.200.000 Hähne im Rahmen dieser Programmeaufgezogen. Das Fleisch von Spitz&Bube- und Herzbube-Hennen und ihren Brüdernwird zu Geflügelfleisch-Produkten verarbeitet. Die Bruderhähne werden, wie auchdie Hennen, gentechnikfrei gefüttert und wachsen in Ställen mit Sitzstangen undBeschäftigungsmaterial auf. Das Projekt wird wissenschaftlich durch dieHochschule Osnabrück begleitet und durch unabhängige Zertifizierungsstellenkontrolliert.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- undTouristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2018 erzielte dasUnternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61 Milliarden Euro. Die 1927gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22europäischen Ländern präsent. Zu den Vertriebslinien zählen Super- undVerbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, derDiscounter PENNY, die BIPA Drogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzukommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWELieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristikgehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollound Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART undKooperationspartner), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol undPlayitas Resort und der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell