REWE Group erweitert faires Schokoladensortiment / 100 Prozent Fairtrade-Kakao in Eigenmarken-Süßgebäck von REWE und PENNY

Köln (ots) - Die REWE Group erweitert ihr fairesEigenmarken-Schokoladensortiment: In den über 5.500 REWE- undPENNY-Märkten werden ab sofort sämtliche Süßgebäckartikel mitKakaoanteil (Bio und konventionell) bis Ende 2020 auf Fairtrade oderdas Fairtrade-Kakaoprogramm umgestellt. Bereits im letzten Jahr hatteder Konzern angekündigt, alle Eigenmarken-Schokoladenartikel(Schokoladentafeln, Schokoriegel, Pralinen, Oster- undWeihnachtssüßwaren) sowie Instantkakao und Nuss-Nougat-Brotaufstrichesukzessive auf Fairtrade oder das Fairtrade-Kakaoprogrammumzustellen.Diese Ziele sind auch Bestandteil der aktualisierten Leitlinie fürKakaoerzeugnisse, die die REWE Group jüngst veröffentlichte. DieLeitlinie definiert einen verbindlichen Handlungsrahmen für die REWEGroup und ihre Geschäftsbeziehungen mit Vertragspartnern für einennachhaltigeren Kakaoanbau. Sie verfolgt das Ziel, die sozialen,ökologischen und ökonomischen Bedingungen in den Anbauländern zuverbessern und definiert konkrete Anforderungen. Die REWE Group setztauf den Einkauf von nachhaltigeren Kakaoerzeugnissen, um Einfluss aufdie nachhaltige Entwicklung des Kakaoanbaus nehmen zu können. DerGeltungsbereich der Leitlinie umfasst alle Eigenmarken bei REWE undPENNY in Deutschland, die wesentliche Kakaobestandteile beinhalten.Bereits heute sind 99 Prozent des Kakaos in allen Eigenmarken derREWE Group nachhaltig zertifiziert.Als Gründungsmitglied des "Forums Nachhaltiger Kakao" engagiertsich die REWE Group bereits seit vielen Jahren für den zertifiziertenAnbau von Kakao. Seit 2014 kooperiert die REWE Group mit demFairtrade-Kakaoprogramm, das Kleinbauern ein stabileres Einkommen undzusätzliche Einnahmen für die Umsetzung lokaler Projekte ermöglicht.Die REWE Group ist bereits seit 1993 im fairen Handel aktiv undbrachte vor über 20 Jahren als erster Händler bundesweit fairenKaffee in die Regale. Es folgten Tee, Süßwaren sowie Fairtrade-Rosen.Immer mehr Eigenmarken tragen seitdem das Fairtrade-Siegel. 2014gewann die REWE Group den Fairtrade-Award in der Kategorie "Handel".Zur REWE Group Leitlinie für Kakaoerzeugnisse:http://ots.de/92vWgrDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 61Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehrals 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte derMarken REWE, REWE CENTER sowie BILLA, MERKUR und ADEG, der DiscounterPENNY, die BIPA Drogeriemärkte sowie die Baumärkte von toom. Hinzukommen Convenience-Märkte (REWE To Go) und die E-Commerce-AktivitätenREWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller.Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group dieVeranstalter ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen, ADACReisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und über 2.400Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), dieHotelmarken lti, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resortund der Direktveranstalter clevertours.com.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell