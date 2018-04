REWE Group-Vorstand Frank Wiemer scheidet planmäßig Ende September aus / Holger Bellmann wird Bereichsvorstand Informationstechnologie

Köln (ots) - IT zukünftig in der Ressortverantwortung desStellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jan KunathWie geplant und bereits im Dezember 2016 kommuniziert, wird FrankWiemer am 30. September 2018 nach zehn Jahren aus dem Vorstand derREWE Group ausscheiden. Die Zahl der REWE Group-Vorstände erreichtdamit die vom Aufsichtsrat beschlossene Zielgröße von vierVorstandsmitgliedern.Der Aufsichtsratsvorsitzende der REWE Group, Erich Stockhausen,erklärt dazu: "Frank Wiemer hat im vergangenen Jahrzehnt die Logistikund Informationstechnologie unseres Unternehmens grundlegendmodernisiert und fit gemacht für den harten Wettbewerb. Dafür dankeich ihm sehr herzlich ebenso wie für sein großes Engagement bei dererfolgreichen Repositionierung von toom Baumarkt. Frank WiemersLeistungen haben wesentlich zum Erfolg unserer genossenschaftlichenGruppe in den vergangenen zehn Jahren beigetragen."Das planmäßige Ausscheiden von Frank Wiemer, in dessenVorstandsressort bislang die Verantwortung für die REWE Systems undfür die Governance der Gruppen IT liegt, nimmt der REWEGroup-Vorstand zum Anlass, organisatorische Weiterentwicklungeninsbesondere im Hinblick auf die IT-Aktivitäten der Gruppevorzunehmen.Aufgrund der stetig wachsenden Relevanz des Themas IT wirdunterhalb des REWE Group-Vorstands die Position einesBereichsvorstands Informationstechnologie neu geschaffen. Das Zielist es, dadurch die IT-Aktivitäten der REWE Group konsequentfortzuentwickeln und weiter zu stärken. Diese neue Position übernimmtab dem 1. Juli 2018 der Diplom-Wirtschaftsingenieur Holger Bellmann.Bellmann war zuletzt Geschäftsführer Supply-Chain, IT & E-Commercebei der Tchibo GmbH in Hamburg. Davor hat er viele Jahre für dieLibri GmbH (Buchgroßhandel) gearbeitet, zuletzt als Sprecher derGeschäftsführung (CEO) mit der Verantwortung für die BereicheStrategie, IT, Logistik, Vertrieb und Kundenservice.Bellmann berichtet in seiner Funktion an den StellvertretendenVorstandsvorsitzenden der REWE Group, Jan Kunath, der diese Aufgabezusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben verantworten wird. Ebenfallszum 1. Juli 2018 übernimmt REWE Group-Finanzvorstand Dr. ChristianMielsch aus dem Ressort von Frank Wiemer die Verantwortung für denGeschäftsbereich Fachmarkt National mit toom Baumarkt. Die BereicheLogistik Konzern und Unternehmenssicherheit/Datenschutz übergibtFrank Wiemer zum 30. September 2018.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren über345.000 Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländernpräsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000Mitarbeiter in 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro. Zuden Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der MarkenREWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA sowie MERKUR, der DiscounterPENNY und die Baumärkte von toom. Hinzu kommen Convenience-Märkte(REWE To Go) und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowieZooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehörenunter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, JahnReisen, Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, HelveticTours, Apollo und Exim Tours und über 2.400 Reisebüros (u.a. DERReisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die Hotelmarken lti,Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und derDirektveranstalter clevertours.com.Für Rückfragen:Tel.: 0221-149-1050; E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell