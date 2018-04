REWE Group mit Umsatzplus von 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro / Überdurchschnittliches Wachstum im deutschen Supermarkt-Geschäft aus eigener Kraft und durch Übernahmen

Köln (ots) -- REWE-Konzern steigert Umsatz um 8,3 Prozent auf 49,4 MilliardenEuro - Vollsortiment National mit Umsatzplus von 15,4 Prozent;auch ohne Neuzugänge mit Umsatzplus von 5,8 Prozent- Vollsortiment International legt um 4,9 Prozent zu- Discount National wächst um 2,5 Prozent- Discount International mit Umsatzplus von 5,4 Prozent- toom Baumarkt beim Umsatz 2,5 Prozent über Vorjahr- Touristik mit Umsatzsteigerung von 3 Prozent- Investitionen 2017 bei 1,9 Milliarden Euro- Um Sondereffekte bereinigtes EBITA 2017 bei 594 Millionen EuroDie REWE Group hat im Geschäftsjahr 2017 beim Umsatz in allenGeschäftsfeldern im In- und Ausland kräftig zugelegt. DerGesamtaußenumsatz wuchs um 6,7 Prozent auf 57,8 Milliarden Euro. Zumdynamischen Wachstum der Gruppe trug das Geschäft in Deutschland miteinem Umsatzplus von 7,1 Prozent bei. Im Ausland wurde der Umsatz um5,7 Prozent gesteigert. Der Auslandsanteil am Gesamtaußenumsatz derREWE Group verringerte sich dadurch leicht um -0,3 Prozentpunkte auf27,7 Prozent; Deutschland: +0,3 Prozentpunkte, auf 72,3 Prozent. DieZahl der Märkte stieg insgesamt um 3,7 Prozent auf 15.313. LionelSouque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, sagte bei derVorstellung der noch nicht testierten Geschäftszahlen am 10. April2018 in Köln: "2017 war ein außergewöhnliches und erfolgreiches Jahrfür unser Unternehmen, weil unsere genossenschaftliche Gruppeinsgesamt sehr kräftig um 3,7 Milliarden Euro gewachsen ist.Dies ist eine Rekordsumme beim Umsatzwachstum. Erfreulich istinsbesondere, dass wir nicht nur durch die Übernahme vonKaiser'sTengelmann-Filialen in Berlin, Bayern undNordrhein-Westfalen, durch die Gründung der Supermärkte NordVertriebs GmbH & Co. KG (SuNo) mit ihren Sky-Märkten sowie durch dieKonsolidierung des neu gegründeten Joint Ventures mit der REWEDortmund eG dieses Umsatzplus erzielt haben, sondern sehr kräftigorganisch aus eigener Kraft gewachsen sind. Im hart umkämpftendeutschen Lebensmitteleinzelhandelsmarkt hat REWE auch ohne dieübernommenen Filialen das stärkste Umsatzwachstum derSupermarkt-Branche erwirtschaftet. PENNY hat sein Umsatzwachstum desJahres 2016 noch weiter verbessern können. Ebenso hat sich unserAuslandsgeschäft insbesondere in Mittel- und Osteuropa hervorragendentwickelt. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der guten Entwicklungenbei toom Baumarkt und in unserer Touristik-Sparte bin ich sehrzufrieden mit der Gesamtentwicklung der REWE Group - eineEntwicklung, die vor allem auch der großen Leistung und demEngagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken ist.Im harten Wettbewerb des Handels und der Touristik machen sie denentscheidenden Vorteil für uns aus. Wir ernten hier weiterhin dieFrüchte unseres konsequenten Kurses der Expansion, Modernisierung undInnovation, die auch zukünftig die tragenden Säulen unserer Strategiedes profitablen Wachstums sein werden. Unser Ziel ist es, immer undüberall die beste Leistung für unsere Kunden zu erbringen. Dazu zähltauch unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit und gesundeErnährung. Im Jahr 2018 werden wir deshalb unter anderem den Zucker-und Salzgehalt bei rund 200 Eigenmarkenprodukten signifikantverringern."Zufrieden äußerte sich Souque zugleich über die Entwicklung desselbstständigen Lebensmitteleinzelhandels unter dem Dach der REWEGroup. Die REWE-Partnerkaufleute erzielten 2017 ein Umsatzwachstumvon 8,5 Prozent. "Unsere REWE Kaufleute-Märkte sind ein wichtigerTreiber unseres Wachstums. Die Förderung des selbstständigenEinzelhandels ist nicht nur Teil unseres genossenschaftlichenAuftrags, sondern trägt in entscheidender Weise zur positivenwirtschaftlichen Entwicklung des gesamten Unternehmens bei."Zahl der Beschäftigten steigt um 6 ProzentDie Zahl der Beschäftigten in Deutschland und dem europäischenAusland stieg um 6,1 Prozent auf 345.434 (fortzuführendes Geschäft).In Deutschland erhöhte sich 2017 die Beschäftigtenzahl von 235.897 um7,7 Prozent auf 254.097. Die Zahl der Beschäftigten im Ausland stiegum 1,7 Prozent auf 91.337.Im Vergleich zu 2016 (Stichtag: 30.09.) steigerte der KölnerHandels- und Touristikkonzern im vergangenen Jahr die Anzahl derAuszubildenden um 2,8 Prozent von 8.168 auf 8.394 (Stichtag: 30.09.).REWE-KonzernDer Umsatz des REWE-Konzerns aus fortzuführendem Geschäft stieg imvergangenen Jahr um 8,3 Prozent von 45,6 Milliarden Euro auf 49,4Milliarden Euro. In Deutschland wuchs der REWE-Konzern um 9,5 Prozentund im Ausland um 5,7 Prozent.Ohne die Sondereffekte der Übernahme vonKaiser'sTengelmann-Filialen, von SuNo und durch die Konsolidierungdes Joint Ventures mit der REWE Dortmund betrug das Umsatzwachstum4,4 Prozent.Das unbereinigte operative Ergebnis aus fortzuführendem Geschäftlag bei 491 Millionen Euro. Vor den genannten Sondereffekten imGeschäftsjahr 2017 betrug das EBITA des REWE-Konzerns 594 MillionenEuro und lag damit um rund 20 Millionen Euro über dem ebenfalls umSondereffekte bereinigten Vorjahreswert von 574 Millionen Euro(unbereinigter Vorjahreswert: 997 Millionen Euro).Im EBITA des REWE-Konzerns nicht enthalten ist das operativeErgebnis der REWE-Partnerkaufleute unter dem Dach der Kölner REWE,das sich auf rund 290 Millionen belief und damit das hohe Niveau desVorjahres erreichte.Der Jahresüberschuss des REWE-Konzerns liegt 2017 voraussichtlichbei 338 Millionen Euro. Die Differenz zum Vorjahr geht ausschließlichauf die genannten Sondereffekte zurück.Das REWE-Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungenauf Anlagevermögen und Firmenwerte (EBITDA) erhöhte sich gegenüberdem vergleichbaren Vorjahreswert (ohne einmalige Sondereffekte imGeschäftsjahr 2016) von 1,53 Milliarden Euro auf 1,65 MilliardenEuro. Die cash-wirksamen Investitionen in Sachanlagen undimmaterielle Vermögenswerte des Jahres 2017 lagen mit 1,9 MilliardenEuro deutlich über dem hohen Niveau des Vorjahres.Das Eigenkapital erreichte 2017 mit 6,2 Milliarden Euro einenneuen Höchststand. Die Eigenkapitalquote betrug 31,7 Prozent. DieNettofinanzverschuldung ohne Finanzierungsleasing lag zum Stichtag31.12.2017 bei 752 Millionen Euro und bleibt damit auf niedrigemNiveau.Souque bekräftigte, dass der REWE-Konzern im laufendenGeschäftsjahr seine Investitionstätigkeit weiter forcieren wird: "Wirwerden 2018 die Investitionen auf 2,4 Milliarden Euro erhöhen.Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind die Expansion undModernisierung unserer Vertriebsnetze, der Erwerb von Immobilien,Technologie, Logistik und die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. In Deutschland werden wir rund 1,5 Milliarden Euroinvestieren, im europäischen Ausland rund 900 Millionen Euro."Weiter erklärte Souque: "Wir sehen uns gut gerüstet für die voruns liegenden Herausforderungen. Durch dieKaiser'sTengelmann-Filialen und den Sanierungsbedarf bei Sky habenwir eine temporäre Ergebnisbelastung. Doch indem wir dort investierenund modernisieren, verbessern wir unsere Wettbewerbspositionerheblich. Diesen Weg werden wir fortsetzen. Mit Konzepten wie REWE2020 und PENNY 2020 in Deutschland stärken wir unser stationäresGeschäft. Gleichzeitig setzen wir unseren Digitalisierungskurs fortund optimieren unsere Omnichannel-Konzepte. Mit unseren hohenInvestitionen, die wir auch über 2018 hinaus geplant haben, wollenwir die Geschwindigkeit unseres profitablen Umsatzwachstums nochmalssignifikant erhöhen."Vollsortiment NationalDas Vollsortiment National mit REWE, REWE Center, REWE City, REWETo Go sowie Nahkauf und sonstigen Großhandelspartnern erzielte 2017ein Umsatzplus von 15,4 Prozent auf 21,2 Milliarden Euro. Bereinigtum die Neuzugänge Sky, Kaiser'sTengelmann-Filialen und das JointVenture mit der REWE Dortmund betrug das Plus 5,8 Prozent. Damitführte REWE laut der Konsumforscher der GfK und von TradeDimensionsauch in diesem Jahr wieder das Wachstum bei den deutschenSupermärkten an.Wesentliche Faktoren für den Erfolg von REWE waren unter anderemdie weiter verbesserte Preispositionierung, die Stärkung vonregionalen und lokalen Produkten, von Convenience- und Bio-Produktenim Sortiment sowie der Eigenmarken. Durch die kontinuierlicheWeiterqualifizierung der Mitarbeiter sowie zusätzliche Mitarbeiter imMarkt konnte zudem die Service-Wahrnehmung der Kunden nochmalsverbessert werden. Mit Erfolg entwickelte sich zudem das innovativeKonzept REWE To Go. In Kooperation mit ARAL konnte die Zahl derTankstellen mit REWE To Go im Jahr 2017 von 60 auf 236 erhöht werden.Weiterhin voll auf Kurs liegt die Entwicklung der REWEOmnichannel-Aktivitäten. Der REWE Lieferservice ist derzeit in 75Städten verfügbar und deckt mit seinem Angebot rund 40 Prozent derBevölkerung in Deutschland ab. Damit ist REWE aktuell DeutschlandsNr.1 Online-Supermarkt für frische Lebensmittel. Ergänzt wird diesesAngebot durch den REWE Abholservice, der aktuell an 67 Standortenverfügbar ist, sowie durch den bundesweiten REWE Paketservice fürPartnerprodukte.Vollsortiment InternationalIm Vollsortiment International sind die Supermarkt- undDrogeriemarkt-Aktivitäten in Österreich, Tschechien, der Slowakei,Russland, Bulgarien, Kroatien und der Ukraine zusammengefasst. DerUmsatz stieg um 4,9 Prozent (wechselkursbereinigt um 3,8 Prozent) von8,5 auf 8,9 Milliarden Euro.Der Umsatz im Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA, MERKUR undADEG stieg um 1,4 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Die Supermärktewuchsen um 1,9 Prozent, während die BIPA-Drogeriemärkte 4,7 Prozentbeim Umsatz einbüßten. Ursächlich dafür waren Bereinigungen desFilialportfolios sowie gezielte Investitionen in die Preise.In Mittel- und Osteuropa erwirtschaftete BILLA einen Umsatzzuwachsvon 14,5 Prozent (wechselkursbereinigt +10,4 Prozent) auf 2,6Milliarden Euro. Das stärkste Wachstum erreichte dabei BILLATschechien mit +15,9 Prozent (wechselkursbereinigt +12,9 Prozent).Discount NationalPENNY Deutschland erwirtschaftete ein Umsatzplus von 2,5 Prozentauf 7,4 Milliarden Euro. Im zweiten Jahr in Folge stieg auch wiederdie Zahl der PENNY-Filialen in Deutschland - um 1,2 Prozent von 2.148auf 2.174.Zugleich setzte PENNY in Deutschland den Rollout seines KonzeptsPENNY 2020 fort. 850 Filialen wurden im vergangenen Jahr entsprechendumgebaut und damit unter anderem die Frischeleistung durch dieErweiterung von Kühlflächen erhöht und die Convenience-Eigenmarkenpenny to go und penny heat&eat ausgebaut.Discount InternationalIn den Ländern Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien undTschechien erwirtschaftete PENNY International einen Umsatz von 4,5Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das ein Umsatzplusvon 5,4 Prozent (wechselkursbereinigt +4,8 Prozent).Die umsatzstärksten Länder sind Tschechien (1,3 Mrd. Euro),Italien (1,1 Mrd. Euro) und Österreich (785 Mio. Euro). Die stärksteUmsatzentwicklung verzeichnete PENNY International mit 12,2 Prozentin Ungarn (wechselkursbereinigt +11,4 Prozent). Es folgen Tschechienmit einem Umsatzplus von 9,2 Prozent (wechselkursbereinigt +6,3Prozent) und Rumänien mit +6,9 Prozent Umsatzzuwachs(wechselkursbereinigt +8,8 Prozent).Im hart umkämpften Markt in Österreich konnte PENNY den Umsatz desVorjahres mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent halten.Fachmarkt NationalDer Geschäftsbereich Fachmarkt National umfasst dieBaumarkt-Aktivitäten von toom Baumarkt und B1 Discount Baumarkt. DieFilialen von toom Baumarkt erwirtschafteten 2017 ein Umsatzplus von2,5 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Mit diesem Wachstum liegt toomBaumarkt deutlich über dem vom Branchenverband BHB ermitteltenGesamtumsatzwachstum von 1,1 Prozent im deutschen Baumarkthandel.Angesichts einer Umsatzabschmelzung von rund 12 Millionen Euro bei B1ergibt sich für das Geschäftsfeld Fachmarkt National insgesamt einUmsatzplus von 2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro.Geschäftsfeld TouristikDie DER Touristik als Reisesparte der REWE Group hat sich 2017 miteinem Plus beim fakturierten Umsatz von 3 Prozent auf 6,5 MilliardenEuro weiter positiv entwickelt.Der Internationalisierungskurs der DER Touristik von einemdeutschen Reiseanbieter hin zu einem europäischen Reisekonzern - mitAkquise von Exim Tours in Osteuropa im Jahr 2012 und der europäischenReiseveranstalter, Spezialisten und Stores von Kuoni im Jahr 2015 -hat sich im zurückliegenden Geschäftsjahr sehr positiv ausgewirkt.2017 konnten insbesondere die Unternehmen in den Quellmärkten in Ost-und in Nordeuropa beim Umsatz deutlich zulegen. Auch dieZielgebietsagenturen wachsen deutlich. Besonders erfolgreich mitRekordumsätzen und -ergebnissen war wieder der deutscheReisevertrieb, der gerade in Zeiten einer wahrgenommenen wachsendenUnsicherheit in einigen Zielmärkten eine immer größere Bedeutungbekommt.Für Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation:Tel.: 0221-149-1050;E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell