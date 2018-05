Bei REWE: Exklusive DFB-Sammelkarten zur Fußball-WM in Russland

Köln (ots) - Sammelalbum und Fußball Popz ergänzen den Spielspaß /Ernährungspartnerschaft mit DFBVor vier Jahren holte die deutsche Nationalmannschaft den viertenStern. Bei der am 14. Juni beginnenden WM 2018 wird die DFB-Auswahlversuchen, den nächsten Titel zu gewinnen. Aber nicht nur dieSpieler, sondern auch die Fans des DFB-Teams können sich auf dasTurnier in Russland vorbereiten. Dabei können sie auf dieUnterstützung von REWE bauen: Als Ernährungspartner des DeutschenFußball-Bundes erhalten Kunden ab dem 9. Mai die offiziellenDFB-Sammelkarten 2018 gratis zum Einkauf dazu.Von kommendem Mittwoch an bis zum 30. Juni läuft bei REWE, nahkaufund sky bundesweit die Aktion "Bist du ein Fan, sind wir dein Markt".Solange der Vorrat reicht bekommen Kunden in den rund 3.500Supermärkten in Deutschland für jeden vollen 10-Euro-Einkaufswerteine der exklusiven DFB-Sammelkarten geschenkt. Außerdem belohnen dieREWE-Märkte gesundes Naschen: Unter dem Motto "Sammel mit. Sammelfit." wird es beim Kauf von einzelnen Obst- und GemüseartikelnExtra-Sammelkarten gratis geben. Während eines Zeitraums von sechsWochen werden unterschiedliche Aktionsprodukte im Fokus der Promotionstehen.Alle 36 Motive gibt es sowohl als bunte Karten-Variante, bei derdie Farbcodierung die Spielposition des abgebildeten Nationalspielerskennzeichnet, als auch in einer Glitzer-Sonderedition. Mit denInformationen auf der Rückseite eignen sich die Karten zumQuartett-Spiel.REWE hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit dem DeutschenFußball-Bund, die beide seit Sommer 2008 verbindet, die Lizenz fürdie offiziellen DFB-Sammelkarten 2018 erhalten. Bereits zum 5. Malgibt REWE die offiziellen DFB-Sammelkarten anlässlich eines großenTurniers heraus. Kern der Zusammenarbeit ist die "OffizielleErnährungspartnerschaft". "Mit dieser exklusiven Sammelaktionbelohnen wir unsere treuen Kunden mit einem ganz besonderen Geschenk,von dem wir wissen, dass es Kindern wie Erwachsenen gleichermaßenFreude und Spaß bereitet", betont Peter Maly, Geschäftsführer derREWE Markt GmbH. "Uns erwartet eine spannende und hoffentlicherfolgreiche Weltmeisterschaft - wir drücken unserer Mannschaft aufjeden Fall die Daumen." Eingebettet ist die Sammelkartenaktion in diekreative Omnichannel-Marketingkampagne mit dem Claim "Bist du einFan, sind wir dein Markt!", in der wieder Thomas Müller alsprominentes Gesicht für den Spaßfaktor steht.Die aktuellen TV-Spots dazu können Sie sich über diese Linksanschauen:https://youtu.be/94V2hqpU0q0https://youtu.be/tBvT8j9Kp5whttps://youtu.be/sia2E2gl4gUDie Karten - auf denen 32 Spieler, Bundestrainer Joachim Löw, der"12. Mann", das Maskottchen "PAULE" und das DFB-Adlerlogo zu sehensind - lassen sich in einem DFB-Sammelalbum für 2,99 EUR optimalaufbewahren. Im Innenteil finden sich persönliche Aussagen einigerNationalspieler zur anstehenden WM sowie weitere interessanteInformationen. Außerdem bietet das Album die Spielfläche für eine"spannende Reise durch die WM-Geschichte der deutschenNationalmannschaft" mit den exklusiven DFB-Fußball Popz. Dabeihandelt es sich um zwölf verschiedene kleine Spielerfiguren mitSaugnapf, die es bei REWE, nahkauf und sky während desAktionszeitraums und solange der Vorrat reicht für jeweils 0,50 EURzu kaufen gibt (Video dazu: https://youtu.be/lj46vOKMXPs). Die achtunterschiedlichen offiziellen DFB-Sammelgläser zum Preis von je 1,99EUR sind weitere Sammlerstücke für echte Fußball-Freunde. DoppelteSammelkarten finden ihren Platz in der DFB Sammelbox, die für 1,50EUR erhältlich ist.Direktlinks zu der Aktion:REWE.de/fanhttps://fan.rewe.de/sammelnhttps://fan.rewe.de/grillenÜber REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 21 europäischen Ländern präsent.In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2017 rund 255.000 Mitarbeiterin rund 11.000 Märkten einen Umsatz von 42 Milliarden Euro.Für Rückfragen und Fotos:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell