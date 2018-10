REWE in Egelsbach und Leinfelden-Echterdingen haben die beste Fischtheke

Köln (ots) - Branchenauszeichnung für außergewöhnliches Angebotaus dem MeerGroßer Fang: Die REWE-Märkte in Egelsbach undLeinfelden-Echterdingen haben sich einen renommierten Branchenpreisgeangelt - die "Fischtheke des Jahres 2018". Bei dem Wettbewerbzeichnet die Fachzeitschrift "Lebensmittel Praxis" in Kooperation mitder Deutschen See Fischmanufaktur die besten Fischtheken im deutschenLebensmitteleinzelhandel aus.Sieger in der Kategorie "Großfläche" ist das REWE Center inEgelsbach. Die neun Meter lange Fischtheke hebt sich durch ihr großesSortiment vom Wettbewerb ab. Differenzierungsmerkmale sind vor allemdie Waren aus eigener Herstellung, innovative Grillprodukte sowiekreative Verkaufsförderaktivitäten. Die ansprechende Möbeloptik undWarenpräsentation machen den Einkauf zum Erlebnis. Im eigenenRäucherofen werden Heilbutt, Stremel-Lachs und Forellen veredelt.Zudem bietet der Markt je nach Saison unterschiedliche Fischarten an.Als Erfolgsbaustein sieht Marktmanager Stefan Zizek dieMitarbeiterqualifizierung: "Um stets auf dem neuesten Stand zu seinund den Kunden eine kompetente Beratung bieten zu können,organisieren wir regelmäßige Fisch-Schulungen."Das REWE Center in Leinfelden-Echterdingen, Sieger in derKategorie "Verbrauchermarkt", hat eine mehr als sechs Meter langeFischtheke und eine besonders große Auswahl an Lachs und Garnelen."Unsere Fachkräfte gehen gerne auf spezielle Kundenwünsche ein undfertigen zum Beispiel Fischplatten auf Bestellung. Sie stehen demKunden stets beratend zur Seite und bieten unter anderem Verkostungenvor Ort an. Damit sich der Kunde aber auch jederzeit selbst über dieHerkunft unseres Fischsortiments informieren kann, liegt einKundeninformationsordner im Markt aus", erklärt Edwin Kiersch, Leiterder Fischabteilung in Leinfelden-Echterdingen.Die Jury zeigte sich vor allem begeistert von der internenQualitäts- und Frischesicherung. Jeden Tag werden die REWE-Märktefrisch und bedarfsgerecht beliefert, um Verlust zu vermeiden.Außerdem erfolgen tägliche Frischkontrollen, denn dieQualitätssicherung hat bei REWE einen hohen Stellenwert.Über REWE:Mit einem Umsatz von 21,2 Mrd. Euro (2017), mehr als 120.000Mitarbeitern und über 3.300 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führendenHandels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr2017 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 58Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 345.000Beschäftigten und 15.300 Märkten in 22 europäischen Ländern präsent.Pressekontakt:Für Rückfragen: REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell