REWE Bio mit höheren Qualitätsstandards als EU-Öko-Verordnung

Köln (ots) - Verbraucher wünschen sich möglichst vieleInformationen über die Lebensmittel, die sie kaufen. Das gilt erstrecht für solche in Bio-Qualität. An die Produkte der Eigenmarke REWEBio stellt REWE grundsätzlich höhere Qualitätsanforderungen als nurdie, die mit dem EU-Bio-Siegel verbunden sind. Mit der Neugestaltungder Produktverpackungen rückt REWE die Mehrwerte deutlicher für denKunden in den Fokus. Seit April wird das mehr als 500 Artikelumfassende Sortiment sukzessive auf das neue Design umgestellt."Unserer REWE Bio-Produkte erfüllen weitestgehend strengereBio-Kriterien als in der EU-Öko-Verordnung vorgeschrieben. Dasstellen wir nun auch auf unseren Verpackungen klar. Die Produktezeichnen sich durch eine hohe Zutatenqualität aus und sind zur Hälftedurch den Bioverband Naturland zertifiziert. Damit gehen Standardseinher, die ein Mehr an Tierwohl, einen umweltschonenderen Landbausowie verpflichtende Sozialniveaus sicherstellen", erklärt JohannesSteegmann, Leiter Marketing bei REWE.Die EU-Öko-Verordnung sieht zum Beispiel keinen verpflichtendenWeidegang von Milchkühen vor und erlaubt eine ganzjährigeSilage-Fütterung. Die Rohmilch, die unter anderem für die Frischmilchund den Naturjoghurt von REWE Bio verwendet wird, stammt jedoch vonKühen, die im Sommer weiden und mit frischem Gras gefüttert werden.REWE Bio und Naturland übernehmen zudem auch soziale Verantwortung inden Produktionsländern: Unter anderem wird die Gleichbehandlung derMitarbeiter vor Ort kontrolliert und es wird für ihre Gesundheit amArbeitsplatz und feste Arbeitsverträge gesorgt. In derEU-Öko-Verordnung sind solche Sozialrichtlinien nicht verpflichtend.Außerdem setzt REWE Bio in den Rezepturen ausschließlich aufnaturbelassene Zutaten und verzichtet neben künstlichen Aromen undGeschmacksverstärkern auch auf Hefeextrakte und "natürliche Aromen".Letztere sind laut EU-Öko-Verordnung zulässig.Seit 30 Jahren führt REWE schon Eigenmarkenprodukte auskontrolliert biologischem Anbau. Damit war REWE der Vorreiter imLebensmitteleinzelhandel. Die damalige Marke Füllhorn wurde nachknapp 20 Jahren zu REWE Bio. Insofern steckt in diesemEigenmarkensortiment die langjährige Erfahrung von REWE in derProduktion und Entwicklung von Bio-Produkten. Darüber hinausverbindet REWE mit vielen Bio-Erzeugern eine langjährige,vertrauensvolle Partnerschaft.Das neue REWE Bio-Design zeichnet sich durch einenatürlich-zeitgemäße Gestaltung aus: der Hintergrund ist dunkel, dieZutaten strahlen leuchtend und die braune Schrift liegt auf einembeigen Etikett. Aber nicht nur die äußere Erscheinung, sondern auchdie Kundeninformationen auf der Verpackung haben sich verändert.Bereits auf der Vorderseite finden sich konkrete Angaben zu denMehrwerten des Produkts. Auf der Rückseite erfahren die Kunden mehrüber die Bioqualität. Informationen zur Naturland-Zertifizierung, zuHaltungsbedingungen, zum schonenden Anbau oder auch zurtraditionellen Herstellung sind dort aufgeführt. Zum REWEBio-Sortiment gehören Obst und Gemüse, Fleisch-, Fisch- undWurstwaren, Molkereiartikel, vegetarische und vegane Lebensmittel,Convenience-Produkte und vieles mehr. Diese Artikel sind zu einemguten Preis-Leistungs-Verhältnis in nahezu allen REWE-Märktenbundesweit erhältlich.Um den Verpackungsrelaunch und die höheren Qualitätsstandards beiREWE Bio den Kunden bekannter zu machen, hat REWE eine umfangreicheOmnichannel-Kampagne gestartet. Dazu zählen unter anderemPrint-Anzeigen in Publikumszeitschriften, ein TV-Sponsoring beiGalileo, digitale Maßnahmen und die Kommunikation über die Handzettelund PAYBACK. Im Fokus stehen dabei fünf Produkte: Naturjoghurt,Tomaten, Schinkenwurst, Naturreis und Fruchtjoghurt. Bei all diesenProdukten werden detailliert die strengeren Bio-Kriterien bei derProduktion hervorgehoben.