Köln (ots) - Spende finanziert ökologische und soziale Projekte inCosta Rica und PanamaMit 700.000 Euro unterstützt REWE in diesem Jahr wieder Projektein den Bananen- und Ananas-Anbaugebieten Mittel- und Südamerikas, umdie sozialen und ökologischen Standards dort zu verbessern. Dabeihandelt es sich um ein Engagement, das bereits 2007 initiiert wurdeund 2014 mit der Gründung eines "REWE Bananenfonds" eine neueDimension erreicht hat. Mit den erneuten Fördermitteln summieren sichdiese auf mehr als 3,5 Millionen Euro, die der Handelskonzern demFonds mittlerweile zur Verfügung gestellt hat. Die Schwerpunkte deraus dem "REWE Bananenfonds" finanzierten Projekte liegen in denBereichen Erziehung und Jugendarbeit, medizinischer Versorgung,Trinkwasser-Infrastruktur und Artenvielfalt.Die Auswahlkriterien für die Projekte haben Vertreter aus lokalenNichtregierungsorganisationen (Zivilgesellschaft,Umweltschutzverbände, Arbeitnehmervertretungen, u. a.) mit derDeutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHund der REWE Group entwickelt. Lokale Organisationen können sich mitihren Projektideen im Rahmen von Ausschreibungen bewerben. Diebewilligten und umgesetzten Maßnahmen werden von der DeutschenGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/International Service(GIZ-IS) GmbH vor Ort intensiv betreut und kontrolliert. Bisherkonnten bereits 22 Projekte erfolgreich abgeschlossen werden. Aktuelllaufen 18 Projekte und weitere 22 sind genehmigt (Stand 05/2018).REWE hat das Engagement auch in diesem Jahr mit eineröffentlichkeitswirksamen Aktion verknüpft, um die Verbraucher auf dieThematik aufmerksam zu machen: Für jedes Kilo Bananen, das zwischendem 23. April und 5. Mai in den bundesweit rund 3.500 REWE- undnahkauf-Märkten verkauft wurde, hat REWE 10 Cent an den "REWEBananenfonds" gespendet. Das so erzielte Ergebnis von 429.265,70 Euro(Vorjahr: 382.182 Euro, + 12,3 %) hat REWE auf 700.000 Euro (Vorjahr:600.000 Euro, + 16,6 %) aufgerundet.Außerdem engagiert sich REWE im "World Banana Forum" (WBF) undbeteiligt sich unter diesem Dach an einem gemeinsamen Projekt zumArbeitsschutz auf den Farmen und zu existenzsichernden Löhnen. DesWeiteren ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen u.a. Gegenstandder Zertifizierung: Bei den PRO PLANET-Bananen der Eigenmarke "REWEBeste Wahl" setzt REWE auf eine Zertifizierung der Erzeuger mit demSiegel "Rain Forest Alliance Standard".Weiterführende Informationen dazu gibt es auch unterwww.rewe.de/nachhaltigkeit/unsere-ziele/projekte/bananenfonds undhttp://www.proplanet-label.com.