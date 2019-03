REVUE 1.0 - Museum - Arnulf Rainer

Finanztrends Video zu



WienNiederösterreich (ots) - Ausstellungsdauer bis 15.9.2019Arnulf Rainer feiert heuer seinen 90. Geburtstag und vor 10 Jahren wurde dasArnulf Rainer Museum in Baden eröffnet. Seitdem wurden hier viele aufregende undspannende Ausstellungen zum Werk von Arnulf Rainer und von anderen Künstlerinnenund Künstlern gezeigt, deren Schaffen einen besonderen Bezug zu Rainers Bildernaufweist. Helmut Friedel, Kenner des Hauses und langjähriger Direktor derStädtischen Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München, wurde als Kuratoreingeladen, dieses Jubiläumsjahr zu eröffnen. Die Ausstellung "REVUE 1.0" möchtedurch die Auswahl von Werkgruppen die Fülle des Oeuvres von Arnulf Rainer wiederaufleben lassen.Anhand von 90 Werken - von den surrealistischen Zeichnungen der späten1940er-Jahre, den frühen Zentral- und Vertikalgestaltungen und den monochromenÜbermalungen der 1950er-Jahre, den großen Zyklen der "Face Farces" und "BodyPoses", der Verrenkungen, der "Frauensprache" und der "Kunst über Kunst" sowieden gestischen Hand- und Fingermalereien ab den 1960er-Jahren über dieÜbermalungen naturwissenschaftlicher und anatomischer Studien ab Mitte der1980er und die kontemplativen Kosmos-, "Geologica"- und Schleierbilder ab den1990er-Jahren bis hin zu den in Teneriffa entstandenen späten Acrylarbeiten der2000er-Jahre - bietet die Ausstellung einen umfassenden Einblick in dasmalerische Schaffen Arnulf Rainers. Sie zeigt auch exemplarisch die Thematik desKreuzes durch alle Werkphasen des Künstlers.Das Werk Rainers, des Übermalers, das von vielen Kunstfreunden gern auf wenigeherausragende Merkmale reduziert wird, ist in Wirklichkeit schier unerschöpflichhinsichtlich seines Reichtums an Themen und Motiven wie auch in derUnterschiedlichkeit der eingesetzten Techniken. In den bisher gezeigtenWerkschauen wurde das breite Spektrum im Oeuvre des Malers von äußersterfahrenen Ausstellungsmachern und Museumsleitern aus jeweils besonderemBlickwinkel vorgestellt. Reinhold Baumstark, Generaldirektor der BayerischenStaatsgemäldesammlungen, München, Helmut Friedel, Direktor der StädtischenGalerie im Lenbachhaus und Kunstbau, München, Rudi Fuchs, Leiter einer Reihebedeutender Museen, zuletzt des Stedelijk Museum in Amsterdam, und Chef derdocumenta 7 in Kassel (1982), sowie Peter Weiermair, Direktor der Galleriad'Arte Moderna in Bologna, und andere haben mit ihrer jeweiligen Auswahl und mitden Textbeiträgen im Laufe der vergangenen 10 Jahre das Bild eines derbedeutendsten Künstler der Gegenwart präzisiert. Dazu haben nicht zuletzt dieAusstellungen in Baden mit ihren Publikationen in hervorragender Weisebeigetragen.Georg Baselitz hat die Reihe der Dialoge des eigenen Werks mit dem von ArnulfRainer 2011 eingeleitet. Rudi Fuchs hat sie in Gegenüberstellungen und imZusammenspiel mit Mario Merz, Damien Hirst, Markus Lüpertz und Donald Juddfortgesetzt und erweitert.In "REVUE 1.0" sollen Glanzpunkte der unterschiedlichen Ausstellungen nochmalsaufblitzen, teils auch durch eine Fotodokumentation ergänzt, um Arnulf Rainer zuwürdigen und die Arbeit an seinem Museum in den vergangenen 10 Jahren inErinnerung zu rufen.Helmut Friedel, Kurator der AusstellungKontakt:Katharina GrünnerAssistenz der GeschäftsführungTel +43(0)2252 209196 - 12office@arnulf-rainer-museum.atOriginal-Content von: Arnulf Rainer Museum, übermittelt durch news aktuell