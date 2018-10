REVOLVE reicht Registrierungserklärung für geplanten Börsengang ein

Cerritos, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Advance Holdings, LLC(wird in Revolve Group, Inc., "REVOLVE" umfirmiert) gab heute dieEinreichung einer Registrierungserklärung auf Formular S-1 bei derUS-amerikanischen Börsenaufsicht Securities and Exchange Commissionbekannt, die im Rahmen der geplanten Börsenemission von Anleihenseiner Stammaktien erfolgte. Die Anzahl der anzubietenden Aktien unddie Preisspanne für das geplante Emissionsangebot sind noch nichtfestgelegt. REVOLVE hat die Absicht, die Notierung seiner Stammaktienan der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Börsenkürzel "RVLV" zubeantragen.Morgan Stanley & Co. LLC und Credit Suisse Securities (USA) LLCwerden als federführende gemeinsame Konsortialführer diesesBörsengangs agieren. BofA Merrill Lynch wird ebenfalls alsgemeinsamer Konsortialführer für den Börsengang agieren. BarclaysCapital Inc. und Jefferies LLC werden als Konsortialführer für dieseBörsenemission fungieren und Cowen and Company, LLC, GuggenheimSecurities, LLC, Raymond James & Associates, Inc. sowie William Blair& Company, L.L.C. werden als Co-Manager bei dieser Börsenemissiontätig werden.Das Emissionsangebot wird ausschließlich mittels eines Prospektserfolgen. Kopien des vorläufigen Prospekts für diesesEmissionsangebot können, sobald sie verfügbar sind, von MorganStanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 VarickStreet, 2nd Floor, New York, NY 10014, oder telefonisch unter1-866-718-1649 angefordert werden; bzw. von Credit Suisse Securities(USA) LLC, Attention: Prospectus Department, One Madison Avenue, NewYork, NY 10010, telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mailunter newyork.prospectus@credit-suisse.com angefordert werden.Eine Registrierungserklärung bezüglich dieser Wertpapiere wurdebei der Securities and Exchange Commission eingereicht, ist aber nochnicht wirksam geworden. Diese Wertpapiere dürfen vor dem Zeitpunkt,an dem die Registrierungserklärung wirksam wird, weder verkauft nochdürfen Kaufangebote angenommen werden.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder dieAufforderung eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Fernerdarf ein Verkauf dieser Wertpapiere in keinem Staat oder Rechtsraumstattfinden, in dem ein solches Angebot, feine Aufforderung zum Kaufoder ein Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung im Rahmen derWertpapiergesetzgebung eines solches Staates bzw. Rechtsraumsungesetzlich wären.Kontakt für Investorenbeziehungen:Investor Relations1-562-282-4990IR@revolve.comPressekontakt:Kendall SargeantKendall.Sargeant@revolve.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/720263/REVOLVE_Logo.jpgOriginal-Content von: REVOLVE, übermittelt durch news aktuell