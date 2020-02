RENSCH-HAUS wirbt mit CO2-Offensive für Klimaschutz.

Kalbach-Uttrichshausen (ots) - RENSCH-HAUS, ein führender Anbieter vonenergieeffizienten Ein- und Zweifamilienhäusern aus Holz, wirbt für seineProdukte mit klimafreundlichen Aktionsangeboten. Bauherren, die bis Ende Mai2020 einen Hausbauvertrag bei RENSCH-HAUS unterzeichnen, kommen in den Genusseines von fünf attraktiven Vorteilspaketen.Die Klimadiskussion der letzten Monate sensibilisiert die Menschen bei derPlanung eines Eigenheims deutlich und führt viele Interessenten in dieVerkaufsbüros von RENSCH-HAUS. Am Werksstandort nahe Fulda setzt man konsequentauf moderne, wetterunabhängige Produktionsprozesse, die in Güte und Qualitäteiner Manufaktur-Produktion entsprechen.Aktiver Klimaschutz ist machbar: Bauen mit Holz.In Kombination mit den von RENSCH-HAUS entwickelten intelligenten Dämm-Konzeptenthermo-around aktiv und thermo-around natur und zukunftsorientierten,energieeffizienten Haustechnik-Strategien baut RENSCH-HAUS serienmäßig in KfW 40Qualität. Der Beantragung staatlicher Hausbau-Förderprogramme steht somit nichtsim Wege.RENSCH-HAUS belohnt aktiven Klimaschutz.Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: " Auch wir von RENSCH-HAUSübernehmen Verantwortung zum Schutz unseres Klimas. Unser Markenversprechen"Bauen mit Respekt." beinhaltet natürlich auch den Schutz der Umwelt und desKlimas. Darum möchten wir mit unserer CO2-Offensive mehr und mehr Menschen davonüberzeugen, ökologisch wertvoll, nachhaltig und klimaschützend zu bauen."Die fünf starken Angebote der CO2-Offensive von RENSCH-HAUS. Wer jetzt mitRENSCH-HAUS CO2-sparend, energieeffizient und damit vorbildlich baut, der wähltzwischen einer Sonnenstromanlage, einer CO2-Einspargarage, einer E-Ladesäule,einem Smart Home-Paket und einer CO2-Einspar-Küche zu exklusivenVorzugskonditionen aus. Weitere Informationen zur aktuellen CO2-Offensive vonRENSCH-HAUS gibt es bei den Fachberatern von RENSCH-HAUS.RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich als Hausmanufakturmit ausschließlicher Produktion in Deutschland. Mit mehr als 240 Mitarbeiterngilt RENSCH-HAUS als einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienterEin- und Zweifamilienhäuser. RENSCH-HAUS bildet als anerkannterAusbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus. Musterhäuser und Verkaufsbürosvon RENSCH-HAUS gibt es bundesweit. www.rensch-haus.comPressekontakt:Klass WerbeagenturMichael KrauseRuhrstrasse 11a22761 Hamburg0172 84 99 027Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135264/4526230OTS: RENSCH-HAUS GMBHOriginal-Content von: RENSCH-HAUS GMBH, übermittelt durch news aktuell