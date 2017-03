RENSCH-HAUS veröffentlicht Bauherrenreferenzen in Buchform / Kunden bestätigen hohe Zufriedenheit (FOTO)

Kalbach-Uttrichshausen (ots) -Wer sich vornimmt, ein Haus zu bauen, steht wahrscheinlich vor dergrößten Investition seines Lebens. Da ist der Wunsch nach maximalerTransparenz und Sicherheit verständlich, und Erfahrungen, die andereBauherren bereits gemacht haben und weitergeben, können bei der Wahldes richtigen Baupartners helfen.Zufriedene Kunden sind die beste Werbung - ein Satz, der auch fürRENSCH-HAUS zutrifft. Für das familiengeführte Fertighausunternehmenaus der Rhön sind Lob, aber auch konstruktive Anregungen Impulsgeber,um noch besser zu werden. Da die Bedürfnisse und die Zufriedenheitder Bauherren an höchster Stelle stehen, ist dem Unternehmen derKontakt auch nach Jahren noch wichtig. So haben sich über lange Zeitviele Kundenstatements und Referenzen angesammelt. Die unerwartetgroße Anzahl von Glückwünschen und Dankesschreiben anlässlich des140-jährigen Firmenjubiläums im Jahr 2016 führte zur Entscheidung,die Dokumentation dieser positiven Kundenstimmen als bebildertes Buchzu veröffentlichen und künftigen Bauherren und Bauinteressiertendamit die Möglichkeit zu geben, sich von der Zufriedenheitzahlreicher RENSCH-HAUS Hausbesitzer zu überzeugen. "Mit den bestenEmpfehlungen! - Viele gute Gründe, mit RENSCH-HAUS zu bauen." lautetder Titel des 256 Seiten starken Bandes. Tatsächlich bilden dieseReferenzen - zum Teil von um Jahrzehnte zurückliegenden Bauprojektenbis hin zu Bauvorhaben, die sich noch in der Bauphase befinden - inihrer Summe ein einziges großes Empfehlungsschreiben für RENSCH-HAUS.Über 400 Beiträge in Wort und Bild bezeugen die hohe Zufriedenheitmit Beratung, Bauablauf und Wohnqualität. So schreibt eine Familie:"Wir sind glückliche Besitzer eines RENSCH-Hauses. Bis zum heutigenTag können wir nur Gutes berichten. Sehr oft werden wir von Passantenangesprochen und es fällt uns nicht schwer Empfehlungenauszusprechen. Nochmals vielen Dank." Eine andere Familie schreibt:"Empfehlenswert. Gute Qualität. Fairer Preis. Wir haben Anfang 2011mit RENSCH-HAUS gebaut und waren von Anfang bis jetzt rundumzufrieden. Wir würden RENSCH-HAUS jederzeit wieder wählen.RENSCH-HAUS - ein toller Partner!" Viele Bauherrenfamilien betonen,dass sie erneut mit RENSCH-HAUS bauen würden.Wenn es um Referenzen geht, lassen wir echte Bauherren sprechen! -Nach diesem Motto veröffentlicht RENSCH-HAUS einen authentischenErfahrungsschatz, der für das Unternehmen spricht und künftigenBauherren die Entscheidung für RENSCH-HAUS leichter machen wird. InUmfang und Aufmachung ist diese Dokumentation für die Branchesicherlich einmalig - und dabei konnten aus Platz- undDatenschutzgründen leider nicht alle Kundenstimmen in dasReferenzbuch mit aufgenommen werden. Das Buch ist in allenRENSCH-HAUS Musterhäusern und Verkaufsbüros bei den RENSCH-HAUSFachberatern einzusehen.Pressekontakt:RENSCH-HAUS GMBHChristoph WinterMottener Straße 1336148 Kalbach-UttrichshausenTelefon 09742 91-0 Fax 09742 91-174www.rensch-haus.comOriginal-Content von: Web-aktiv Internetagentur f?r TYPO3 & Online-Marketing, übermittelt durch news aktuell