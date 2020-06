RENSCH-HAUS startet als einer der Ersten das digitale Termin-Tool NEAR 2U

Kalbach-Uttrichshausen (ots) - RENSCH-HAUS, einer der führenden Anbieter in seiner Branche, arbeitet ab sofort mit dem eigens für das Unternehmen entwickelten, vollumfänglichen Termin- und Servicetool NEAR 2U. Virtuelle Services per Video oder Telefon, persönliche Terminvereinbarungen, Musterhaus-Termine, Kundenhaus-Besichtigungen oder Treffen im Verkaufsbüro sind ab sofort über die Website abstimmbar.Von Corona lernen.Gerade in dieser Zeit hat die koordinierte, digitale Abstimmung von Kontakten eine ganz andere Bedeutung bekommen. Distanz ist die neue Nähe. Das Online-Serviceangebot NEAR 2U von RENSCH-HAUS bietet jetzt ganz neue Möglichkeiten: die einfache Abstimmung von Terminen. Unkompliziert, online und 24 Stunden rund um die Uhr. NEAR 2U ist das Termin- und Servicetool, das Interessenten und Fachberatern den vollumfänglichen Dialog direkt ermöglicht.NEAR 2U: Schneller, einfacher, vielfältiger.Für das Termin-Tool NEAR 2U von RENSCH-HAUS ist für den Nutzer keine spezielle Software erforderlich. Kunden steuern ihre Termin- und Beratungswünsche ganz einfach online und von zu Hause aus. Fachberater/innen aus der jeweiligen Region nehmen Kontakt auf, ob persönlich, per Video oder Telefon, zu Beratungsgesprächen, zu Veranstaltungen, Besichtigungen oder Online-Dialogen.Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Corona hat die Digitalisierung beschleunigt. Darauf haben wir mit NEAR 2U reagiert. NEAR 2U ermöglicht es uns, noch serviceorientierter auf die Bedürfnisse unserer Interessenten eingehen zu können. Unsere Interessenten sparen Zeit und Wege. Termin- und Beratungsbedürfnisse lassen sich nach eigenen Wünschen und unabhängig von Geschäftszeiten unkompliziert abstimmen. Ã?brigens sind für den schnellen Support über NEAR 2U alle relevanten Informationen auf http://www.rensch-haus.com hinterlegt."RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich als Haus-Manufaktur mit Produktion in Deutschland. Als Familienunternehmen mit über 240 Mitarbeitern in fünfter Generation verknüpft RENSCH-HAUS die Erfahrung von über 140 Jahren und gilt als einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein-/Zweifamilienhäuser. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus. Musterhäuser und Verkaufsbüros gibt es bundesweit: http://www.rensch-haus.comPressekontakt:RENSCH-HAUS GMBHMelanie RützelMottener StraÃ?e 1336148 Kalbach-UttrichshausenTelefon: 09742 91-203E-Mail: m.ruetzel@rensch-haus.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135264/4613631OTS: RENSCH-HAUS GMBHOriginal-Content von: RENSCH-HAUS GMBH, übermittelt durch news aktuell