RENSCH-HAUS präsentiert neue, dynamische Website

Kallbach (ots) - RENSCH-HAUS, einer der führenden Anbieter in der Fertighaus-Branche, betreibt ab sofort eine neue Internet-Plattform. Ziel ist, den Bedürfnissen und Wünschen von Kunden und Interessenten umfassend bereits digital zu begegnen und Website-Besucher auf einer Reise durch die Welt von RENSCH-HAUS möglichst nah zu sein.Was bei RENSCH-HAUS für den zukunftsorientierten, energieeffizienten Hausbau gilt, das strebt die inhabergeführte Hausbau-Manufaktur auch in der Kundenberatung an: Eine technologische Führungsposition in der Branche. Darum startet der Mittelständler ab sofort eine Internet-Präsenz, die in jeder Hinsicht, zu Häusern, Leistungen, Aktionsangeboten und Services von RENSCH-HAUS rund um die Uhr als Berater fast so nahe ist wie im persönlichen Kontakt. Dirk Wolschke, Geschäftsführer von RENSCH-HAUS: "Mit der neuen Website und ihrer hohen, digitalen Informationsqualität wollen wir unseren Kunden und Interessenten umfassende Möglichkeiten geben und ihren Bedürfnissen und Wünschen so begegnen, als würden wir uns gegenübersitzenDie digitale Beratung bei RENSCH-HAUS.Parallel zur professionellen Informationsqualität auf der Website ist RENSCH-HAUS mit allen Fachberatern über das Telefon und auf Wunsch über Videokonferenzen zu erreichen. RENSCH-HAUS mit Sitz in Kalbach-Uttrichshausen versteht sich als Haus-Manufaktur mit ausschließlicher Produktion in Deutschland. Als Familienunternehmen mit über 240 Mitarbeitern in fünfter Generation verknüpft RENSCH-HAUS die Erfahrung von über 140 Jahren und gilt als einer der führenden Anbieter moderner, energieeffizienter Ein- und Zweifamilienhäuser. RENSCH-HAUS bildet als anerkannter Ausbildungsbetrieb in verschiedenen Berufen aus.