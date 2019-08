RENOVA erhält Red Dot Award für Marken- und Kommunikationsdesign

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - RENOVA, eine Marke vonVAPORESSO, wurde am 15. August mit dem Red Dot Award für Marken- undKommunikationsdesign ausgezeichnet.Jack Sanders, Creative Director von RENOVA, zufolge, möchte dieMarke RENOVA vor allem, das Leben ihrer Anwender effektiv undeffizient verbessern. Das Branding besteht aus entspannten Bildernund natürlichen Farben, um Gefühle zu vermitteln, die jenen, die mitden zugehörigen Produkten assoziiert werden, ähneln.Zu den führenden Köpfen des RENOVA-Teams zählen auch SeniorDesigner Maggie Wu, Art Director Kendo Gao und Web Designer TonyTang, die unermüdlich an der erfolgreichen Umsetzung des Konzeptsgearbeitet haben.Die Preisverleihung der Red Dot Awards findet am 1. November inBerlin statt.Informationen zu RENOVARENOVA wurde am 5. Juni 2018 eingeführt und spezialisiert sich aufhochwertige nachfüllbare Pod-Systeme, die den Ansprüchen derE-Zigaretten-Branche genügen. RENOVAs Erfolgstreiber ist der "ZERO",mit dem das patentierte Press-to-Fill-System eingeführt wurde und derdie renommierte CCELL-Spule von VAPORESSO optimal nutzt.Weitere Informationen zu RENOVA finden Sie auf:https://www.renovavapor.comInformationen zu VAPORESSOVAPORESSO ist ein führendes Zerstäubungsunternehmen, das dieglobale E-Zigaretten-Branche durch hochwertige Design- undInnovationskonzepte bereichert. VAPORESSO betreibt kontinuierlicheForschung zu Kerntechnologien und verpackt seine Stärke innerhalbeines eleganten und modernen Gehäuses. Das Ergebnis ist eineniveauvolle und stylische Marke.Informationen zu Red DotRed Dot, 1955 vom deutschen Design-Verband Zentrum NordrheinWestfalen ins Leben gerufen, ist eine der renommiertestenAuszeichnungen der Designindustrie. Die Red Dot-Auszeichnung, mit derdie besten Design- und Kreativideen von Designern, Agenturen undUnternehmen ausfindig gemacht werden sollen, zieht jährlich 10.000Bewerber aus über 60 Ländern an.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/964126/RENOVA_Red_Dot_Award.jpgPressekontakt:Milo+86-138-0225-3954Original-Content von: VAPORESSO, übermittelt durch news aktuell