REKORDUMSATZ bei MTU Aero Engines!

Die Sparte Zivile Instandhaltung verzeichnete zum 4. Mal in Folge einen Rekordumsatz. Damit ist die Wartung der am stärksten wachsende Unternehmensbereich. Der Hauptabsatztreiber sprang in den ersten 9 Monaten um 19% auf 1,37 Mrd € an. Der Gesamtumsatz konnte um 4% auf 3,4 Mrd € erhöht werden. Aufgrund von Hitzeproblemen beim Triebwerk PW1100G-JM für den Langstreckenflieger A320neo hat sich die Auslieferung verzögert. Daraus resultierte ein Umsatzrückgang von 3% auf 1,74 Mrd € in der zivilen Triebwerkssparte.

MTU konnte das Ergebnis in allen Geschäftsbereichen steigern

Die Probleme wurden erfolgreich behoben und die ersten Triebwerke im 4. Quartal ausgeliefert. Um eine termingerechte Lieferung garantieren zu können, weitete MTU die Sachinvestitionen um 40% auf 91,5 Mio € aus. Die Endmontagelinie für das Flugzeugtriebwerk PW1100G-JM wurde im 3. Quartal fertiggestellt. Ein höheres Absatzvolumen von Triebwerken bedeutet gleichzeitig zukünftige Einnahmen im Wartungsbereich.

Das militärische Triebwerkgeschäft nahm um 3% auf 356,8 Mio € zu. Verkaufshit: der Antrieb EJ200 für die Eurofighter. MTU konnte das Ergebnis in allen Geschäftsbereichen steigern. Der Gewinn durch den Verkauf von Triebwerken legte aufgrund gestiegener Profitabilität um 20% auf 264,5 Mio € deutlich zu. Im Sektor Zivile Instandhaltung wurden unterm Strich 14,8% mehr verdient. Ab 2018 soll die intensive Investitionsphase abgeschlossen werden und der Gewinn überproportional wachsen. Eine attraktivere Beteiligung der Aktionäre am Unternehmenserfolg ist vorgesehen.

