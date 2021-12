REIMER mit der Sanierung des Kasseler Anlagenbauers Ludwig Pfeiffer GmbH & Co. KG beauftragt

Frankfurt a. M. (ots) -- Rechtsanwalt Thomas Rittmeister von REIMER zum Generalbevollmächtigten ernannt- Alle Auslandsaktivitäten mit Auftragsvolumen von 250 Mio. Euro sollen im Rahmen der Eigenverwaltung fortgeführt werden- 62 laufende Bauprojekte in 23 Ländern- Geschäft der Schwestergesellschaft Ludwig Pfeiffer Leipzig ist nicht betroffenDieLudwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG aus Kassel hat beim zuständigen Amtsgericht Kassel ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Der Frankfurter Rechtsanwalt Thomas Rittmeister (https://www.reimer-rae.de/team/thomas-rittmeister/) von der Kanzlei REIMER (https://www.reimer-rae.de/) wurde zum Generalbevollmächtigten ernannt, um die Sanierung des Unternehmens zu strukturieren, das überwiegend in Südamerika, Südosteuropa und Asien tätig ist.Zum vorläufigen Sachwalter hat das Gericht den Kasseler Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt von der Kanzlei White & Case bestellt. Rittmeister und Kleinschmidt sind auch für das zeitgleich beantragte Eigenverwaltungsverfahren der Konzernholding, der Pfeiffer GmbH, zuständig.Weitere Gesellschaften der Pfeiffer-Gruppe - insbesondere die Ludwig Pfeiffer GmbH & Co. KG Leipzig, deren Geschäftsfeld sich in Deutschland und Österreich befindet - sind von den Insolvenzen nicht betroffen.Die Ludwig Pfeiffer GmbH & Co. KG Kassel beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. Den Großteil seines Jahresumsatzes von zuletzt knapp 84 Millionen Euro erwirtschaftet das Unternehmen mit Bauprojekten im Bereich des Rohr- und Anlagenbaus sowie des grabenlosen Bauens für Mikrotunnel. Dazu zählen etwa Wasseraufbereitungs- und Kläranlagen, Straßen und Flughafenunterquerungen oder die Erneuerung von Abwasserdruckleitungen. Insgesamt beschäftigt die Pfeiffer-Gruppe rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.Sämtliche der weltweit 62 laufenden Bauprojekte mit einem Auftragsvolumen von mehr als 250 Millionen Euro in 23 Ländern sollen fortgeführt werden. "Wir stellen gerade mit einem Expertenteam von REIMER und der Unternehmensberatung Bachert & Partner rund um deren Partner Helge Hoffmann jedes einzelne Projekt auf den Prüfstand. Anschließend werden wir gemeinsam über die Sanierungsoptionen entscheiden", sagt Thomas Rittmeister von REIMER.Auslöser der wirtschaftlichen Schieflage von Pfeiffer waren zahlreiche pandemiebedingte Folgeerscheinungen, zum Beispiel drastische Auftragsrückgänge, Zahlungsausfälle, unterbrochene Lieferketten und massive Preissteigerungen für Rohstoffe. "Das deutsche Insolvenzrecht liefert uns sehr nützliche Instrumentarien für eine Fortführung der rentablen Baustellen, was eine Sanierung des gesamten Unternehmens ermöglichen könnte", berichtet der vorläufige Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt von der Kanzlei White & Case.Über REIMER: REIMER ist eine auf Sanierungsberatung, Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung spezialisierte Kanzlei mit mehr als 90 Experten für Restrukturierungsrecht, Insolvenzrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht sowie Betriebswirtschaftslehre und Steuern. Unser Beratungsspektrum wird durch ein renommiertes Notariat ergänzt. Die Partnergesellschaft zählt mit elf Insolvenzverwaltern und mehr als 20 Rechtsanwälten an den Standorten Hamburg, Kiel, Lübeck, Flensburg, Rostock, Hannover, Braunschweig, Frankfurt und Mannheim zu den größten und versiertesten deutschen Kanzleien für Sanierungen und Insolvenzrecht (www.reimer-rae.de).Über White & Case: White & Case ist eine der führenden internationalen Anwaltssozietäten und in den entscheidenden wirtschaftlichen Zentren der Welt an 45 Standorten in 31 Ländern präsent. In Deutschland sind über 240 Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Köln und Hamburg tätig (www.whitecase.com). Seit mehr als 35 Jahren verfügt die Kanzlei über eine der angesehensten Insolvenz- und Restrukturierungspraxen in Deutschland (www.whitecaseinso.de).Über Bachert & Partner: Die Bachert Unternehmensberatung GmbH & Co. KG berät Unternehmen in Krisensituationen und ist einer der Marktführer im süddeutschen Raum. Mit rund 50 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland vereint Bachert & Partner betriebswirtschaftlichen und produktionstechnischen Sachverstand und Erfahrung unter einem Dach. Bachert & Partner unterstützt mittelständisch geprägte Unternehmen in den Bereichen M&A/Transaktionsmanagement, Restrukturierung/Transformation und in insolvenznahen Themenstellungen (www.bachert-partner.de).Pressekontakt:das AMT Gesellschaft für Unternehmenskommunikation mbHAndreas JungTel.: +49 (0) 431 55 68 67 91Mobil: +49 (0) 160 632 00 72E-Mail: jung@das-amt.netOriginal-Content von: Reimer Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuell