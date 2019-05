REHAB öffnet in zehn Tagen ihre Tore / Ab dem 16. Mai zeigt die REHAB zum 20. Mal die neuesten Trends und Entwicklungen in Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Nächste Woche ist es soweit: Vom 16. bis 18. Mai präsentiert dieREHAB, eine der weltweit führenden Fachmessen der Branche, dieneuesten Trends und Entwicklungen in Rehabilitation, Therapie, Pflegeund Inklusion in der Messe Karlsruhe. Bereits zum 20. Mal können sichFachleute sowie Menschen mit Handicap und ihre Angehörigen auf derFachmesse in einer einzigartigen, familiären Atmosphäre informierensowie mit Experten und der Community austauschen. Über 460 nationaleund internationale Aussteller präsentieren auf rund 40.000Quadratmetern ihre neuen Reha-, Orthopädie- undMedizintechnikprodukte sowie Innovationen für Pflege und Therapie.Mehr als 50 Prozent der Aussteller sind Hersteller-Unternehmen,gefolgt von Händlern, Dienstleistern, Einrichtungen, Verbänden undSelbsthilfegruppen. Den hervorragenden Marktüberblick ergänzt einvielseitiges Rahmenprogramm mit praxisnahen und fachlichen Vorträgen,Diskussionsrunden, Fortbildungen und der Möglichkeit, Produkte zutesten. Für eine effektive Orientierung gliedert sich das Angebot derMesse in zehn thematische Marktplätze. Jürgen Dusel, Beauftragter derBundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, wirdals Schirmherr die REHAB persönlich eröffnen.Nationale und internationale KompetenzAussteller aus insgesamt 21 Ländern beteiligen sich an der REHAB.Der Anteil internationaler Aussteller liegt bei rund 14 Prozent.Insbesondere die unmittelbaren Nachbarländer Deutschlands sind starkvertreten: Aus Österreich werden zum Beispiel die LUF GmbH, dieMemocorby Systems GmbH und die KLAXON MOBILITY GmbH erwartet. DieHocoma AG, die SWISS-TRAC ATEC Ingenieurbüro AG und das Start-upMyoSwiss AG reisen beispielsweise aus der Schweiz an. Außerdem sindUnternehmen aus den Niederlanden, Polen, Belgien und Frankreich aufder REHAB präsent. Der dänische Handelsverband Danish.Care versammeltnach einer erfolgreichen Beteiligung in 2017 erneut neun dänischeUnternehmen auf einem Gemeinschaftsstand. "Für dänische Unternehmenist der deutsche Markt für Hilfsmittel der größte und wichtigsteExportmarkt. Deutschland hat eine lange Tradition für Messen und esist wichtig, präsent und sichtbar zu sein, wenn Unternehmenhierherkommen möchten", erklärt Morten Rasmussen, Direktor vonDanish.Care. Zudem werden die dänischen Unternehmen in diesem Jahrerstmals mit Vorträgen zum Rahmenprogramm der Messe beitragen.Informatives VortragsprogrammEin rund 88 Stunden umfassendes fachliches Vortrags- undDiskussionsprogramm ermöglicht es den Besuchern, sich über aktuelleThemen zu informieren und den Austausch mit Fachkontakten zu pflegen.Im Fachforum beleuchten die Referenten unterschiedlichste Themen wiezum Beispiel "Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen in derHilfsmittelversorgung für Therapeuten, Sanitätshäuser und andereLeistungserbringer" oder das Thema Inklusion - sei es Inklusion inSchule und Beruf oder die Bedeutung der im Zuge der Umsetzung desBundesteilhabegesetzes neu eingerichteten ergänzenden unabhängigenTeilhabeberatungsstellen. Die Rolle der Selbsthilfe in Zeiten vonInklusion diskutieren am 17. Mai Stephanie Aeffner, Beauftragte derLandesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen,Herbert Pichler, Präsident des Österreichischen Behindertenrats, undVertreter der LAG Selbsthilfe Baden-Württemberg e.V..Einige Marktplätze präsentieren nicht nur ein bemerkenswertesAusstellungsangebot, sondern auch spezifische Vortragsprogramme. ZumBeispiel bietet auf dem Marktplatz Kinder- und Jugendrehabilitationdas Forum der Internationalen Fördergemeinschaft rehaKIND e.V.Expertenvorträge zu Therapiekonzepten, Versorgungsmöglichkeiten,Problemen und Lösungen der Kinder- und Jugendrehabilitation an.Familien von Kindern mit Behinderung und Fachbesucher treffen hierzudem auf spezialisierte Aussteller wie die SORG RollstuhltechnikGmbH + Co. KG, die HOGGI GmbH, die Rehatec Dieter Frank GmbH oder dieSchuchmann GmbH & Co. KG. Der Marktplatz Gehirn ist ersteAnlaufstelle für alle, die sich mit den Themen Hirnschädigungen,Schlaganfall oder neurologischer Rehabilitation auseinandersetzen. Imvon der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung und dem hw-studio webergestalteten Programm referieren Fachleute zum Beispiel über dieFahreignung bei neurologischen Erkrankungen, die ambulanteBobath-Rehabilitation bei Schlaganfall-Betroffenen undGedächtnistraining im Alltag.Testen und Ausprobieren von NeuheitenDas Rahmenprogramm der REHAB bietet aber auch zahlreicheMöglichkeiten, Produkte zu testen: Ein Testparcours ermöglicht es,Scooter, Dreiräder und Handbikes vor Ort auszuprobieren. Auf derInklusiven Sportstätte können sich Menschen mit und ohne Behinderunggemeinsam in inklusiven Sportarten versuchen. Produkte der ambulantenPflege und außerklinischen Intensivversorgung stehen beiProduktdemonstrationen auf dem Marktplatz Homecare und Pflege zumTesten bereit. Im Rahmen einer CYBATHLON Prothesen Series können dieBesucher nicht nur Träger einer Arm- oder Beinprothese beim Lösen vonAlltagsherausforderungen beobachten, sondern durch Abknickprothesendie Herausforderungen eines Lebens mit Prothese auch selbst erleben.Auf dem Marktplatz Auto und Verkehr können Interessiertemaßgeschneiderte Lösungen für das Auto entdecken und direktausprobieren. Die Mobilcenter Zawatzky GmbH stellt dafürbeispielsweise mehrere Volkswagen und die Allied Vehicles Groupverschiedene Ford-Modelle zur Verfügung. Die PARAVAN GmbH lässt dieBesucher die Fahreigenschaften eines umgebauten Peugeot Traveller, MBSprinter und VW Passat erproben.Weitere Informationen gibt es unter:www.rehab-karlsruhe.de und www.facebook.com/rehabkarlsruhePressekontakt:Karlsruher Messe- und Kongress GmbHMichaela StreicherT +49 721 3720-2309F +49 721 3720-99-2309E michaela.streicher@messe-karlsruhe.deOriginal-Content von: Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, übermittelt durch news aktuell