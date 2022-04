REGIS CAMUS ÜBERGIBT RARE CHAMPAGNE, DAS JUWEL DES CHAMPAGNERS, AN MAUD RABIN UND EMILIEN BOUTILLAT

Reims, Frankreich (ots/PRNewswire) -„Ich übergebe nun die Schlüssel für die Zukunft und das Leben von Rare Champagne an Maud. Und ich übergebe das langjährige Know-how und die Handschrift von Rare Champagne Wine an Emilien Boutillat."- Régis CamusRégis Camus, der höchstdekorierte Kellermeister des Jahrhunderts, geht mit viel Gefühl und Stolz in den Ruhestand. Er hat 8 Trophäen und 26 Jahre in den Diensten von Piper-Heidsieck, Charles Heidsieck und Rare Champagne vorzuweisen. Die EPI-Gruppe lag ihm besonders am Herzen; auch wenn er in den Ruhestand gegangen ist, bleibt er den Werten, die ihm wichtig waren, treu. Die letzten Jahre seiner Arbeit widmete er dem Rare Champagne, der damaligen Prestige-Cuvée von Piper-Heidsieck. Er hat diesen Jahrgang zu einer Ikone gemacht und die Herzen der besten Champagner-Kenner erobert. Die Wette ist aufgegangen.„Seit 2018 habe ich gemeinsam mit Maud Rabin daran gearbeitet, Rare Champagne zu einem eigenständigen Haus zu machen. Geschätzt, respektiert, begehrt: Rare Champagne hat sich zu dem Juwel entwickelt, das ich mir erhofft hatte, und wird heute von unseren Kollegen als Edelmarke angesehen. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin- Régis Camus„Régis Camus steigt bei Rare Millésime 2008 aus. Mit Geschmäckern die als „unendlich" beschrieben werden, ist es kein Wunder, dass es weltweit einen überwältigenden Erfolg hatte. Die Übergabe hat bereits vor einigen Jahren begonnen und macht gute Fortschritte. Damit verfügt Maud Rabin über alle Voraussetzungen, um den Erfolg von Rare Champagne in allen Teilen der Welt fortzusetzen. Régis Camus hinterlässt uns ein Vermächtnis von absolut grandiosen Millésimes of Rare Champagne, die wir nach und nach enthüllen werden, wenn sie zur Verkostung bereit sind. Geduld. Die Seele von Régis Camus, die fest in der DNA von Rare Champagne verankert ist, wird noch viele Jahre lang zu sehen sein, während Emilien Boutillat den nächsten Millésimes vorbereitet, der in einem Jahrzehnt auf den Markt kommen soll. Wir gehen von Zeit zu Zeit."- Damien Lafaurie, Präsident der Wein- und Champagnerabteilung des EPI.ÜBER RARE CHAMPAGNEDie edlen Ursprünge von Rare Champagne gehen auf Marie Antoinette, die letzte Königin Frankreichs, zurück, die mit revolutionärem Geist gegen die Trivialisierung von Weinen ankämpfte. Rare Champagne hat in den letzten vierzig Jahren nur elf Jahrgänge deklariert. Das Haus wählt nur die einzigartigsten Jahre aus, Jahre, in denen die Natur gezähmt werden kann, in denen sich das Wetter und das Know-how zu einem wirklich außergewöhnlichen Champagner vereinen. Auf der berühmten Flasche ist das von Arthus Bertrand entworfene Diadem zu sehen, das einen Wein krönt, der über jede Laune des Wetters herrscht.Rare Champagne ist ein Wein mit grenzenlosem Potenzial, ein Wein, für den es sich lohnt, sich Zeit zu nehmen. Das langsame Fortschreiten der Zeit ist alles andere als ein Hindernis, sondern hebt das Beste eines jeden Jahrgangs hervor. Rare Champagne gedeiht Jahr für Jahr. Seine stilistische Eleganz beruht auf unendlicher Frische, anhaltender Mineralität und schillernder Reinheit mit subtilen, kontrastierenden Noten.Discover Rare Champagne ist eine Einführung in die französische Art de Vivre: eine zeitlose, grenzenlose Eleganz.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1527504/Rare_Champagne_Logo.jpgPressekontakt:Rare Champagne,Justine Charlemagne,communication@rare-champagne.com,Tél. : 03 26 83 61 71Original-Content von: Rare Champagne, übermittelt durch news aktuell