REFU zeigt neue innovative Plattform für Solar- und Batteriewechselrichter auf der Intersolar Europe in München

Pfullingen (ots) - Der Fokus von REFU bei der diesjährigenIntersolar Europe liegt auf der neuen Wechselrichter Plattform, diedie Basis für die neue Generation der String- sowieBatteriewechselrichter bildet. Die Messe findet vom 20. - 22. Juniauf dem Messegelände in München statt - der REFU Stand befindet sichin Halle B2, Standnummer 430.Das erste Mitglied der neuen Produktfamilie - der neue REFUsol100K - wurde erstmals auf der WFES in Abu Dhabi vorgestellt. DasGerät überzeugt mit maximaler Kompatibilität, flexiblenInstallationsmöglichkeiten und größter Anwenderfreundlichkeit. DerREFUsol 100K ist weltweit einsetzbar - er kann an jede beliebigeNetzspannung zwischen 380 und 460 VAC angeschlossen werden und bieteteine maximale Leistung zwischen 83 und 100 kVA. Das zweiteiligeDesign - bestehend aus PowerUnit und ConnectionBox - vereinfachtsowohl die Installation als auch die Wartung der Geräte. DieConnectionBox kann vor Ort installiert und angeschlossen werden,während die PowerUnit erst kurz vor der Inbetriebnahme hinzugefügtwerden kann, um Ihre Investition zu optimieren. Bei Bedarf kann derWechselrichter zur Fehlersuche und Messung schnell von derConnectionBox abgekoppelt werden. Die Inbetriebnahme per App(verfügbar für iOS und Android) wird zum Kinderspiel.Als zweites Gerät basierend auf der neuen Plattform stellt REFUnun auf der Intersolar erstmals den neuen BatteriewechselrichterREFUhybrid 88K vor. Das Gerät ist für verschiedenste On-GridAnwendungen geeignet - von 88kW bis hin zu Megawatt Anlagen einfachmultiplizierbar. Durch die AC-Kopplung kann es zudem einfach inbereits bestehende Systeme integriert werden. Auch dieses Gerätüberzeugt mit seinem zweiteiligen Design durch einfachsteInstallation und Inbetriebnahme sowie minimalem Wartungsaufwand. DerREFUhybrid 88K wird zunächst für 400V und 200V Second-LifeAnwendungen ab Q4/2018 verfügbar sein. Weitere Ausbaustufen rundendas Portfolio mit Funktionalitäten für Notstromversorgung sowieOff-Grid- und Microgrid- Applikationen in 2019 weiter ab."Unsere neue Wechselrichterplattform ist die perfekte Grundlagefür unser künftiges Portfolio. Damit bieten wir unseren Kunden auchin den kommenden Jahren optimale Lösungen für ihre Anwendungen - egalob im Solar-, Speicher- oder Hybrid Segment.", erklärt Zouhair Kefi,Senior Vice President Segment Solar, Energy und Hybrid bei REFU.Ralf Betkerowitz, Geschäftsführer der REFU Elektronik GmbH,ergänzt: "Unsere neuesten Entwicklungen zeigen, dass wirkontinuierlich an zukunftsweisenden Technologien arbeiten. UnsereKernkompetenz ist zwar nach wie vor die Leistungselektronik - aberunser Augenmerk wird sich zukünftig auch immer mehr auf Software- undSteuerungsthemen liegen, um unseren Kunden effiziente und umfassendeLösungen für Ihre Anwendungen zu bieten."Aktuelles Bildmaterial finden Sie in druckfähiger Auslösung unter:https://www.refu.com/aktuelles/Pressekontakt:Christina Große KathöferLeiterin MarketingREFU Elektronik GmbHMob: +49 (0) 160 97518886christina.grossekathoefer@refu.comOriginal-Content von: REFU Elektronik GmbH, übermittelt durch news aktuell