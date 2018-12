REFA-Kompendium Arbeitsorganisation, Band 2: Handbuch der Prozessoptimierung - Die richtigen Werkzeuge auswählen und zielsicher einsetzen (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Dortmund (ots) -Das Industrial Engineering ist der Schlüssel für eine innovativeArbeitsorganisation. Es besteht in der Anwendung von Methoden undErkenntnissen zur ganzheitlichen Analyse, Bewertung und Gestaltungkomplexer Systeme, Strukturen und Prozesse. Das REFA-KompendiumArbeitsorganisation stellt die Methoden des Industrial Engineeringvor. Soeben ist als Band 2 das "Handbuch der Prozessoptimierung"erschienen, das den praktischen Einsatz von 34 Methoden desIndustrial Engineering anhand von Fallbeispielen aufzeigt.Die Arbeits- und Betriebswelt verändert sich stetig. AktuelleTrends, wie beispielsweise der demografische Wandel oder diezunehmende Digitalisierung, stellen Unternehmen vor neueHerausforderungen. Zu lösen sind zum Beispiel Fragestellungenhinsichtlich der Beherrschung der zunehmend turbulenten Prozesse oderder ergonomischen und zugleich wirtschaftlichen Gestaltung vonProduktion und Arbeit. Dies stellt hohe Ansprüche an dieProzessgestaltung und an die Organisation des Auftrags- undArbeitsablaufs. Es gibt keine Standardlösung, vielmehr muss jedesUnternehmen im Dialog mit den Beschäftigten eine betriebsspezifischeStrategie hierfür finden.Aufgabe des Industrial Engineer ist es, betriebsspezifisch diepassenden Methoden und Werkzeuge zu finden und anzuwenden. DieVielzahl der verfügbaren Instrumente kann dies erschweren. Dasvorliegende Buch bietet dem Industrial Engineer diesbezüglich eineHilfestellung, indem es aufzeigt, welche Methoden für welcheAnwendungsfälle am besten geeignet sind. Dies ermöglicht es demIndustrial Engineer, anhand seiner betrieblichen Ziele und Problemedie geeignete Methode zu finden.Das Buch zeigt für 34 Methoden des Industrial Engineerings auf,welchen Zweck die Methode verfolgt, was typische Anwendungsfälle sindund beschreibt die Vorgehensweise anschaulich. Zudem werden für jedeMethode Formulare bereitgestellt, welche die Anwendung der Methodeerleichtern. In vier betrieblichen Fallbeispielen zeigen die Autorenabschließend auf, wie die verschiedenen Methoden in der Praxiseingesetzt werden können.Damit ist das vorliegende Buch eine wertvolle Hilfe für jedenIndustrial Engineer, da es sowohl zum Einstieg in die jeweiligeMethoden als auch zum schnellen Nachschlagen verwendet werden kann.REFA-Kompendium Arbeitsorganisation - Band 2Wilfried Jungkind, Martin Könneker, Ingo Pläster und Mark ReuberHandbuch der Prozessoptimierung: Die richtigen Werkzeuge auswählenund zielsicher einsetzenHrsg.: REFA-Institut e.V. Carl Hanser Verlag1. Auflage 2018, 364 SeitenISBN 978-3-446-45933-5 (E-Book: ISBN 978-3-446-45934-2)Pressekontakt:REFA-Institut e. V.ANSPRECHPARTNERIN: Dr.-Ing. Patricia StockKONTAKT: 0231 9796-211, patricia.stock@refa-institut.deOriginal-Content von: REFA-Institut e.V., übermittelt durch news aktuell