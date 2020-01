REFA-Institutstag 2019: Gestaltung innovativer Arbeitssysteme - Mit Assistenzsystemen zu produktiver und ergonomischer Arbeit (VIDEO)

Dortmund (ots) - Das REFA-Institut diskutierte mit über 130 Experten ausWirtschaft, Wissenschaft und den Sozialpartnern beim REFA-Institutstag 2019 am26. November in Dortmund die Anforderungen und Herausforderungen an Unternehmendurch Assistenzsysteme. "Aufgrund der Vielschichtigkeit und Komplexität vonAssistenzsystemen ist ein systematisches Vorgehen für deren Planung, Einführungund den nachhaltigen Betrieb erforderlich. Hierbei unterstützt REFA.", soDr.-Ing. Patricia Stock, Leiterin des REFA-Instituts. Details zumREFA-Institutstag 2019 sind im Video auf dem Youtube-Kanal des REFA-Instituts zufinden: https://youtu.be/Sjk3VvgiFH8Neue Assistenzsysteme beeinflussen in vielen Bereichen unser Leben und nehmenzunehmend Einzug in die Arbeitswelt. Hierbei sind verschiedenste Fragen zuklären, wie z.B.: Welche Funktion soll das Assistenzsystem erfüllen? WelcheInformationen werden benötigt? Welche Rahmenbedingungen müssen geschaffenwerden?Der REFA-Standard Industrie 4.0 unterstützt den Industrial Engineer beiGestaltung, Umsetzung und Betrieb von Assistenzsystemen. Durch den REFA-Standarderhält der Industrial Engineer die nötige strategische Handlungskompetenz,sinnvolle Lösungen für das Unternehmen zu identifizieren, entsprechendeMaßnahmen zur Umsetzung abzuleiten sowie diese anschließend nachhaltig zurealisieren. Die REFA-Checkliste Industrie 4.0 hilft, die grundsätzlichenAnforderungen von Industrie 4.0 an Unternehmen zu identifizieren und passendeHandlungsbedarfe und Maßnahmen abzuleiten.REFA unterstützt Unternehmen und Beschäftigte dabei, den Wandel zurdigitalisierten Arbeitswelt zu vollziehen. Die traditionellen Strategien undMethoden von Industrial Engineering und Arbeitsdatenmanagement werden derzeitvom REFA-Institut überprüft und weiterentwickelt. Methoden und Werkzeuge zielenauf die Balance von Produktivität und nachhaltiger Unternehmenskultur ab, welchedie Mitarbeiterorientierung als wichtigen Erfolgsfaktor fördert.Pressekontakt:REFA-Institut e. V.ANSPRECHPARTNERIN: Dr.-Ing. Patricia StockKONTAKT: 0231 9796-211, patricia.stock@refa-institut.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/117515/4494960OTS: REFA-Institut e.V.Original-Content von: REFA-Institut e.V., übermittelt durch news aktuell