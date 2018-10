REFA-Institutstag 2018: Bereit für die Industrie 4.0?! - Mit REFA die Arbeit der Zukunft gestalten

Dortmund (ots) -Der REFA-Institutstag 2018 am 6. November in Dortmund widmet sichden Rahmenbedingungen für den erfolgreichen und nachhaltigen Betriebder Industrie 4.0 im Unternehmen und zeigt Lösungen hierfür auf. DerREFA-Institutstag dient als Plattform für den Austausch mitFachkollegen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden rund um dasThema Industrie 4.0.Die Wirtschaft ist aktuell mit umfassenden, strukturveränderndenHerausforderungen konfrontiert. Die sich wandelnde Informations- undKommunikationstechnologie sowie die Technologien der Industrie 4.0werden zukünftig das Leben und Arbeiten der Menschen durchdringen undneue Geschäftspotenziale für Unternehmen eröffnen. Für Unternehmenergeben sich damit erhebliche Chancen und Potenziale für eineflexible Gestaltung der Arbeits- und Wertschöpfungsprozesse, welchediese nutzen können, um sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteilzu verschaffen.Die Industrie 4.0 bedarf allerdings gewisser Rahmenbedingungen,damit eine entsprechende Lösung auch nachhaltig zum Einsatz kommenkann. Voraussetzung für die Einführung von Industrie 4.0 sind stabileProduktionssysteme mit klar definierten Prozessen und Daten. Für dennachhaltigen Erfolg von Industrie 4.0 ist zudem einearbeitsorganisatorische Gestaltung erforderlich, die in allenbetrieblichen Gestaltungsbereichen humanorientiert ausgerichtet ist.Eine Industrie 4.0-Lösung kann somit nur dann nachhaltig geplant,umgesetzt und betrieben werden, wenn ein gemeinschaftlichesZusammenwirken von Mensch, Technik und Organisation vorabgewährleistet ist. Neben grundlegender technischer Standards müssenalso auch eine hinreichende personelle Qualifizierung sowie eineProzessreife durch Standards und transparente Strukturen gesichertsein. Aufgabe des Industrial Engineer ist es, hierfürbetriebsspezifisch die passenden Methoden und Werkzeuge zuidentifizieren und im Unternehmen einzuführen.Gerne möchten wir mit Ihnen die Anforderungen undHerausforderungen an Unternehmen durch die Industrie 4.0 diskutierenund Lösungsansätze von REFA hierfür aufzeigen. Der REFA-Institutstagdient als Plattform für diesen Austausch, zu dem wir Fachkollegen ausWirtschaft, Wissenschaft und Verbänden herzlich einladen.Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist ausorganisatorischen Gründen jedoch erforderlich. Hierfür kann dasAnmeldeformular auf der Homepage des REFA-Institutshttp://www.refa-institut.de genutzt werden.Impressionen vom REFA-Institutstag 2017 sind im Video auf demYoutube-Kanal des REFA-Instituts zu finden:https://youtu.be/zzDfOI40mZ4Pressekontakt:REFA-Institut e. V.ANSPRECHPARTNERIN: Dr.-Ing. Patricia StockKONTAKT: 0231 9796-211, patricia.stock@refa-institut.deOriginal-Content von: REFA-Institut e.V., übermittelt durch news aktuell