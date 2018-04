REFA-Institut: Mit der REFA-Checkliste sicher und stabil in die Industrie 4.0

Dortmund (ots) - Anlässlich der Hannover Messe 2018 präsentiertdas REFA-Institut die REFA-Checkliste Industrie 4.0. Der digitaleWandel und die Industrie 4.0 sind die Kernthemen der diesjährigenHannover Messe. REFA unterstützt Unternehmen bei der Vorbereitung zumStart in die Industrie 4.0. Hierfür wurde eigens eine Checklisteentwickelt, die Unternehmen die eigenen Potenziale aus der SichtMensch, Technik und Organisation aufzeigt und passende Maßnahmenanbietet, damit der Start einer Industrie 4.0-Gestaltung auf stabilenund standardisierten Unternehmensprozessen nachhaltig erfolgen kann.Damit in einem Unternehmen die Digitalisierung und Industrie 4.0erfolgreich und vor allem nachhaltig eingeführt werden können, sindstabile und beherrschte Prozesse ausschlaggebend. In der Industrie4.0 spielt die technische Lösung zwar eine zentrale Rolle, darfjedoch nicht alleinig betrachtet werden. Vielmehr ist sie in denbetrieblichen Gesamtkontext unter Berücksichtigung des Menschen undder Organisation zu setzen. Nur wenn diese Faktoren gemeinschaftlichzusammenwirken kann die Umsetzung der Industrie 4.0 nachhaltiggeplant, umgesetzt und betrieben werden. Mit Hilfe derREFA-Checkliste Industrie 4.0 werden die Dimensionen Führung,Beschäftigte, aber auch Technik, Kultur und Prozesse im Kontextabgefragt und Potenziale und Maßnahmen aufgezeigt:Im Kontext Mensch tragen sowohl die Führung als auch dieBeschäftigten maßgeblich zum Unternehmenserfolg in der Industrie 4.0bei. Dabei ist die Vision und Motivation ebenso wichtig wie eineoptimale Qualifikation. Auf dieser Basis können Entscheidungen imSinne des Betriebes getroffen werden und der Einsatz technischerLösungen reibungsfrei erfolgen.Die Technik ist ein wesentlicher Bestandteil in allen Bereicheneines Unternehmens und beeinflusst die Prozesse sowie die Art zuarbeiten. In der Industrie 4.0 bildet die Technik eine zentrale Rolleund ist sowohl Türöffner für neue vernetzte Strukturen als auchLösung für das Unternehmen. Der Industrial Engineer muss passendeIndustrie 4.0-Lösungen für sein Unternehmen identifizieren und derenreibungslose Integration in existierende Prozesse gewährleisten.Die Organisation ist in einem Unternehmen auf klar definierteProzesse und Standards angewiesen, um Aufgaben zweckmäßig erfüllen zukönnen. Dies gilt auch für die Industrie 4.0, in der die Prozessezunehmend vernetzt sind und Geschwindigkeit sowie Umfang deranfallenden Informationen zunehmen. Die Kultur eines Unternehmenswird durch die die Einführung der Industrie 4.0 ebenso beeinflusst.Daher ist es besonders wichtig den Veränderungsprozess ganzheitlichzu gestalten und als Aufgabe für alle anzusehen.Durch die REFA-Checkliste Industrie 4.0 können Unternehmenermitteln, welche Potenziale für den Einsatz der Industrie 4.0bestehen und welche Maßnahmen für die Vorbereitung auf die Industrie4.0 ergriffen werden sollten.Die Checkliste wird auf Anfrage vom REFA-Institut bereitgestellt.Pressekontakt:REFA-Institut e. V.ANSPRECHPARTNER: Kim Bogus, M.Sc.KONTAKT: 0231 9796-212, kim.bogus@refa-institut.deOriginal-Content von: REFA-Institut e.V., übermittelt durch news aktuell