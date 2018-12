REFA-Award 2018: REFA-Methoden als Brückenschlag zwischen Hochschulen und Praxis

Dortmund (ots) -Das REFA-Institut hat den REFA-Award 2018 im Rahmen desREFA-Institutstags am 6. November 2018 in Dortmund vergeben.Erstmalig wurde auch der REFA-Sonderpreis "Wertvolle Impulse für dieREFA-Methodenlehre in der digitalen Welt" verliehen. Details sind imVideo auf dem Youtube-Kanal des REFA-Instituts zu finden:https://youtu.be/HdyCbaeFApMDer REFA-Award würdigt die beste Abschlussarbeit, welche dieMethoden und Werkzeuge von REFA eingesetzt hat. In diesem Jahr wurdeder REFA-Award an zwei exzellente Bachelorarbeiten vergeben:Herr Caner Durgut befasste sich in seiner Bachelorarbeit an derOstfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften mit dem Thema"Aufbau einer Modellfabrik am Campus Wolfsburg". Für die Einführungdes neuen Curriculums der Studienrichtung Produktion und Umwelterstellte Durgut ein Konzept für ein neues Labor, in dem dieStudierenden die REFA-Methoden, Elemente der Digitalisierung sowieMethoden des Lean Management praxisnah erlernen können. Die neueModellfabrik soll insbesondere das Angebot von Zusatzqualifikationenvon REFA wie die REFA Grundausbildung 2.0 und den REFA-Ingenieur fürdie Studierenden in Wolfsburg ermöglichen.Herr Rainer Hesse erarbeitete seine Bachelorarbeit an derFachhochschule Südwestfalen zum Thema "Konzeptentwicklung zurSteigerung der Produktivität in der Fertigung der Großbatterien" beider Voltabox AG. Ziel des Projekts war es, eine effizienteFertigstellung von Batteriesysteme zu ermöglichen und ein flexiblesArbeitssystem für künftige Systeme zu konzipieren. Hierzu setzteHesse das REFA-Standardprogramm Arbeitssystemgestaltung ein, das ermit weiteren Methoden wie 5S, der REFA-Zeitstudie oder derNutzwertanalyse kombinierte. Mit dem neuen Fertigungskonzept konntenerhebliche Produktivitätsvorteile erreicht werden. So wurden z.B. diezurückgelegten Wege im Arbeitssystem um 80 % sowie die Durchlaufzeitum 20 % reduziert.Erstmalig wurde der Sonderpreis "Wertvolle Impulse für dieREFA-Methodenlehre in der digitalen Welt" verliehen. Dieser würdigtedie Bachelorarbeit von Frau Neslihan Akyüz an der UniversitätPaderborn zum Thema "Durchführung einer Simulationsstudie für denBereich Entfetten/Glühen der thyssenkrupp Rasselstein GmbH im WerkAndernach". Frau Akyüz führte eine Simulationsstudie mit der SoftwareMatlab/Simulink® durch um Transparenz hinsichtlich der logistischenAbläufe und Prozesszeiten im Kaltwalzwerk zu schaffen. Für dasSimulationsmodell wurden alle Zeitdaten der im Prozess beteiligtenRessourcen benötigt, welche mit Hilfe der REFA-Zeitstudie ermitteltwurden.Weitere Informationen zum REFA-Award sowie zur prämiertenMasterarbeit sind auf der Homepage des REFA-Instituts unterhttp://www.refa-institut.de zu finden.Auch im kommenden Jahr soll der REFA-Award beim REFA-Institutstag2019 am 26. November 2019 verliehen werden. Interessenten erhaltenweitere Informationen direkt beim REFA-Institut unteraward@refa-institut.de.Pressekontakt:REFA-Institut e. V.ANSPRECHPARTNERIN: Dr.-Ing. Patricia StockKONTAKT: 0231 9796-211, patricia.stock@refa-institut.deOriginal-Content von: REFA-Institut e.V., übermittelt durch news aktuell