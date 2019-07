REDAVIA kooperiert mit Lendahand zur Finanzierung kommender Solarparks

München (ots/PRNewswire) - REDAVIA (http://www.redaviasolar.com/),ein globaler Marktführer für kostengünstigen, zuverlässigen undsauberen Solarstrom für Unternehmen und Kommunen, hat eineCrowdfunding-Initiative(https://www.lendahand.com/en-EU/projects/6359-redavia-gmbh)gestartet 10 kommende Solaranlagen in Zusammenarbeit mit der FirmaLendahand (https://www.lendahand.com/en-EU) eineOnline-Impact-Investitionsplattform, auf der sozial bewussteInvestoren in Unternehmer und nachhaltige Initiativen inSchwellenländern investieren können.Das innovative REDAVIA Pay-as-you-go-System besteht aus einervorkonfigurierten Einheit mit leistungsstarken Solarmodulen undhochwertigen elektrischen Komponenten. Es lässt sich leichttransportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Dieflexiblen Mietverträge von REDAVIA bieten den Kunden einekostengünstige, zuverlässige und saubere Energielösung und dieoperative Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen.Bis heute hat REDAVIA 21 Solaranlagen installiert und 25 weitereSolaranlagen bei verschiedenen Unternehmen in Ghana in Auftraggegeben. Mit einer ersten Finanzierungstranche von 500.000 EUR ausder Crowdfunding-Plattform von Lendahand wird REDAVIA weitereSolaranlagen mit je 84 kWp bei gewerblichen und industriellen Kundenin Ghana vorfinanzieren, beschaffen, importieren und installieren,was insgesamt 15.000 Mitarbeiter und andere Interessengruppenbetrifft. Dies ist die erste von bis zu 10 Tranchen, die REDAVIA aufder Lendahand-Plattform aufnehmen will und die sich in den kommendenJahren auf insgesamt 5.000.000.000 EUR belaufen."Jedes Mal, wenn es eine Chance gibt, zu echten Innovationen imSolarsektor in Afrika beizutragen, freuen wir uns über dieMöglichkeit, dass unsere Zielgruppe daran teilhaben kann", sagteTobias Grinwis, Head of Investments von Lendahand. Die Möglichkeit,die Pionierarbeit zu unterstützen, die REDAVIA leistet, umUnternehmen zu unterstützen, Arbeitsplätze zu schaffen und das Lebender Menschen durch ihre Solarparks zu verbessern, ist etwas, woraufwir unglaublich stolz sind.""Der Zugang zu erschwinglicher und sauberer Energie imgewerblichen und industriellen Sektor ist für die nachhaltigeEntwicklung eines Landes von größter Bedeutung", sagte ErwinSpolders, CEO und Gründer von REDAVIA. "Da REDAVIA weiter wächst,freuen wir uns über die Unterstützung von Crowdfunders, die densozialen und ökologischen Nutzen unserer Arbeit fördern wollen."Über LendahandLendahand (https://www.lendahand.com/en-EU) ist die führendeOnline-Impact-Investitionsplattform aus Europa, auf der sozialbewusste Investoren in Unternehmer und nachhaltige Initiativeninvestieren können, die zu den SDGs in Schwellenländern beitragen.Lendahand will eine weltweite Initiative schaffen, mit der Menschenaus aller Welt Unternehmer in Schwellenländern fair und transparentfinanziell unterstützen können. Lendahand wird strukturell solideVorschläge unterbreiten, die sich auf die Senkung der denUnternehmern vorgelegten Zinssätze konzentrieren. Erfahren Sie mehrüber https://www.lendahand.com/en-EUÜber REDAVIAREDAVIA (http://www.redaviasolar.com/) bietet Unternehmen undGemeinden in West- und Ostafrika hochwertige Solaranlagen. DasREDAVIA-System basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, dasleistungsstarke Solarmodule und elektrische Komponenten umfasst. Eslässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren undwiederverwenden. Unternehmen und Gemeinden profitieren von einerkosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, dieminimale Vorabinvestitionen und technische Kenntnisse erfordert.Erfahren Sie mehr über www.redaviasolar.comPressekontakt:REDAVIAGabriella Zeugin+49 89 2426 8869g.zeugin@redaviasolar.comLendahandLucas Weaverlucas.weaver@lendahand.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/795739/REDAVIA_Logo.jpgOriginal-Content von: Redavia GmbH, übermittelt durch news aktuell