REC Group gibt Minuten nach offizieller Vorstellung seiner bahnbrechenden Alpha Serie erste Bestellungen bekannt

München (ots/PRNewswire) - Die REC Group, die führende europäischeMarke von Photovoltaik-Modulen, hat bereits erste Bestellungen fürseine neuen Hochleistungs-Module der bahnbrechenden Alpha Serieabgeschlossen. Die REC Alpha Serie ist dank ihrer branchenführendenLeistung von bis zu 380 Wattpeak (Wp) das leistungsstärkste60-Zellen-Solarmodul der Welt. Die ersten Bestellungen - mit einemGesamtvolumen von 4,3 MW - kamen aus der ganzen Welt: von Australienüber Europa bis nach Hawaii in den USA.Das neue Modul wurde von Steve O'Neil, CEO von REC Group, und demCTO Shankar G. Sridhara am 15. Mai auf der Intersolar Europeoffiziell vorgestellte und erzielte bereits in seinen ersten Stundenein beträchtliches Bestellvolumen von 4,3 MW. Steve O'Neil ist stolzauf diesen frühen Erfolg: "Mit Alpha hat REC ein Solarmodulentwickelt, das eine "Win-Win-Win"-Chance bieten wird: für uns,unsere Partner und Solarexperten sowie für Haushalte und Unternehmen,die der kommenden Generation ein Erbe an nachhaltiger Energiehinterlassen wollen. Angesichts dieser so rasch erfolgtenVerkaufsabschlüsse ist das neue Modul auf bestem Weg, diese Ziele zuerfüllen."Die Alpha Serie bietet die weltweit höchste Leistung bei einem60-Zellen-Modul und ermöglicht so über 20 % mehr Energiegewinn aufderselben Fläche und mit derselben Anzahl von 300-Wp-Modulen imVergleich. Das ist ein wichtiger Aspekt für Solarinstallationen mitbegrenztem Platzangebot, wie bei Dachanlagen. Die Basis für das neueModul sind 120 halbierte Heterojunctionzellen (HJT) und einefortschrittliche Verbindungstechnologie, entwickelt von führendenIngenieuren aus Deutschland und Singapur. In der HJT-Technologievereint REC die Vorteile kristalliner Silizium-Solarzellen mit denenvon Dünnschicht-Technologien und steigert dadurch deutlich dieEffizienz und den Energieertrag selbst bei hohen Temperaturen.Die Vorreiter-Kunden der Alpha Solarmodule hatten sich schnellentschieden und unterzeichneten feierlich gemeinsam ein Alpha-Modulauf der Intersolar Europe. Damit gaben sie den Startschuss für eineerfolgversprechende Karriere dieser jüngsten bahnbrechendenInnovation der REC Group.Die ersten Kunden der REC Alpha Serie:- BayWa r.e. Solar Systems Pty Ltd, Australien- BayWa r.e. Solar Energy System GmbH, Deutschland- Carbomat NV, Niederlande- EWS GmbH & Co. KG, Deutschland- Inter-Island Solar Supply, Hawaii, USA- KDI Solar, Frankreich- Krannich Solar GmbH & Co. KG, Deutschland- Sol Distribution Pty Ltd, Australien- Sonepar Italia S.p.a., Italien- Taspac Energy Pty Ltd, NeuseelandÜber REC Group:Seit seiner Gründung 1996 in Norwegen hat sich REC zu einemführenden, integrierten Unternehmen für Solarenergie entwickelt.Durch seine eigene vertikal integrierte Fertigung von Silizium überWafer und Zellen bis hin zu hochwertigen Solarmodulen und sogarKomplettlösungen, bietet REC eine verlässliche Quelle für saubereEnergie weltweit. REC ist bekannt für seine hohe Produktqualität,welche durch die niedrigsten Reklamationsraten der gesamten Industriebestätigt wird. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Norwegensowie operativen Geschäftssitz in Singapur und gehört zu BluestarElkem. Mit 2.000 Mitarbeitern weltweit produziert REC Qualitätsmodulemit einer Kapazität von 1,5 GW jährlich.