RECO am Start / Erste Kryptowährung mit Betreffzeile kann jetzt gehandelt werden

Markranstädt (ots) - Seit kurzem gibt es eine neue Kryptowährung.RECO heißt die neue Währung und steht für "Reference Line Coin"(deutsch: Betreffzeilenmünze). Sie bietet als erste Kryptowährung dieMöglichkeit, bei Transaktionen einen verschlüsselten Verwendungszweckmit zum Empfänger zu senden. "Dies ist einzigartig und neu", soChristian Kassler, Entwickler der Kryptowährung RECO und Mitinhaberder CAD-KAS Computersoftware GbR. "Wir wollten eine eigeneKryptowährung, basierend auf einer eigenen Blockchain erzeugen, dieeinen Verwendungszweck für die Transaktionen unterstützt", erklärtKassler. Natürlich könne man den Verwendungszweck auch frei lassen.Aber manchmal sei es doch nützlich, wenn dort der Absender stehenwürde, von dem das Geld komme, oder ähnliches."Unsere Münze besitzt eine einzigartige, neue und sehr nützlicheTechnologie, welche keine andere Münze aufweist", so Kassler weiter.Nur mit dieser Münze sei es möglich, mit der Transaktion einenverschlüsselten Verwendungszweck zum Empfänger zu senden. Pro Monatwürden lediglich etwa 840000 RECO Münzen erzeugt, die man inzwischenauch auf der neuen, deutschsprachigen Handelsplattformhttp://www.cadkas.de/exchange kaufen und verkaufen kann.Abgesichert sind diese Vermögenswerte durch die stringenteAnwendung von Kryptografie. Daher die Bezeichnung Kryptowährung.Technische Basis ist die so genannte Blockchain. Das bedeutet, dassjede Transaktion in einem Datenblock zusammengefasst und an dieBlockchain angehängt wird. Dabei wird jeweils der Hashwert desvorangehenden Datensatzes im jeweils nachfolgenden gespeichert.Hashwert ist ein Begriff aus der Computertechnik im Bereich derKryptologie und bezeichnet einen alphanumerischen Wert. DieBesonderheit an dieser mathematischen Funktion ist, dass sie einebeliebig lange Zeichenfolge auf eine Zeichenfolge mit fester Längeabbildet. Durch diese kryptographische Verkettung ist die Blockchainund damit die Kryptowährung gegen nachträgliche Manipulationgesichert. Trotzdem müssten Anleger sich bewusst sein, dass es sichum hochspekulative Produkte handle, so der Bundesverband derVerbraucherzentralen. Wer trotzdem Geld in Kryptowährungen stecke,sollte von möglichen Verlusten nicht überrascht sein.Weitere Informationen zur neuen Kryptowährung RECO gibt es aufhttp://www.referencecoin.co