RECOM erweitert Produktionskapazität in Europa um 1 Gigawatt / Deutsches Unternehmen wird Europas größter Solarhersteller

Düsseldorf (ots) - Der Solarhersteller RECOM wird seineeuropäischen Produktionskapazitäten durch Erweiterung bestehender undden Bau neuer Fertigungen innerhalb von 8 Monaten um 1 Gigawattausbauen. Damit entwickelt sich das Unternehmen mit Sitz inDüsseldorf zum größten Hersteller von Solarprodukten in Europa.Hamlet Tunyan, Mitbegründer und CEO von RECOM: "Wir haben unsentschieden, strategisch weiter in Europa zu investieren - demStandort mit den weltweit höchsten Qualitäts- undProduktionsstandards. Mit maximaler Automatisierung und optimiertenProzessen können wir unseren Kunden Solarmodule Made in Europe zuinternational wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.""Die Erweiterung der RECOM Sillia-Fertigung in Frankreich auf 300Megawatt wird bereits bis Ende des Jahres fertiggestellt", so Tunyan."Hiermit kommen wir der wachsenden Nachfrage nach heimischenQualitätsmodulen mit besonders niedrigem CO2-Fußabdruck in Frankreichnach." RECOM Sillia in Lannion (Bretagne) werde damit zur bishergrößten Modulproduktion Frankreichs ausgebaut und den französischenMarkt mit besonders langlebigen und ökologisch nachhaltigen Produktenbeliefern."Zusätzlich bauen wir in Armenien eine Modulfertigung mit 700Megawatt Produktionskapazität und angeschlossener Zellfertigung auf",so Tunyan. Die neue Produktion soll Kunden in den USA, Europa und demMittleren Osten beliefern, die ebenfalls auf hohe Qualitätsstandardsund Nachhaltigkeit Wert legen.Die armenische Regierung begrüßt das Projekt: "RECOMs Investmentbestärkt uns darin, Armenien zu einem Teil der weltweitenEnergiewende zu machen und damit Mensch und Umwelt zu schützen", soArsen Gasparyan, Senior Advisor des armenischen Premierministers.RECOMs bestehende Zell- und Modulproduktion in Italien, diebereits seit Jahren erfolgreich Projekte innerhalb und außerhalbEuropas beliefert, werde weitergeführt. Mit der Entscheidung zurErweiterung seiner Kapazitäten betont RECOM sein Bekenntnis zumStandort Europa und bietet seinen Kunden aus allen Teilen der Weltweiterhin die passenden Lösungen für alle technischen,regulatorischen, und wirtschaftlichen Anforderungen an.