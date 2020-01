REAL Solution Gruppe erweitert Geschäftsleitung / Carsten Hofmeister wird Geschäftsführer (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 6. Januar 2020 hat Carsten Hofmeister die Position einesweiteren Geschäftsführers in der Hamburger REAL Solution Gruppe übernommen undleitet damit gemeinsam mit Tanja Bylda, Werner Ollech und Tomas Tamm dasUnternehmen.Carsten Hofmeister hat über 30 Jahre Erfahrung im Forderungsmanagement, verfügtüber breite Expertise auf allen Ebenen des Inkassogeschäfts und fundierteKenntnisse in der Akquisition neuer Mandanten, sowie der Automatisierung undDigitalisierung von Abläufen. Vor seinem Wechsel zur REAL Solution Gruppeverantwortete er als Vorstand von Seghorn Inkasso (Bremen), sowie alsGeschäftsführer mehrerer Tochtergesellschaften, die Neuausrichtung der gesamtemUnternehmensgruppe. Zuvor war Carsten Hofmeister als Geschäftsführer der SiriusInkasso GmbH (Düsseldorf / Ratingen) von 2003 bis Mitte 2011 tätig,konzeptionierte und organisierte den gesamten Geschäftsaufbau und machte dasUnternehmen in kurzer Zeit zum Marktführer für das ausgelagerte Inkassoweseninnerhalb der Versicherungswirtschaft.In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer der REAL Solution Gruppe liegen dieEntwicklung branchenspezifischer Lösungen für den Versicherungs- undGesundheitsmarkt, sowie deren aktiver Vertrieb im Fokus von Carsten Hofmeister.Darüber hinaus verantwortet er den Bereich der Digitalisierung.Die REAL Solution Gruppe bedient mit ihren intelligenten Produkten für dasRisiko- und Forderungsmanagement namhafte nationale und internationaleUnternehmen aus den verschiedensten Branchen wie beispielsweiseTelekommunikation, E-Commerce, Handel, Banken und Versicherungen."Es ist mir eine große Freude, die REAL Solution Gruppe auf Ihrem weiterenerfolgreichen Weg zu unterstützen. Ich sehe in verschiedenen Branchen guteWachstumsmöglichkeiten, die hervorragend geeignet sind, das bestehende Know-howvon REAL Solution weiter zu entwickeln und die Position der Unternehmensgruppeerfolgreich zu stärken und auszubauen." sagt Carsten Hofmeister.Tomas Tamm, Geschäftsführender Gesellschafter der REAL Solution Gruppe freutsich über die Verstärkung: "Gerade weil auch die politischen und regulatorischenEinflüsse stärker werden, halten wir es für richtig und notwendig, uns breiteraufzustellen, verstärkt den Markt zu bearbeiten und unsere Dienstleistungensowie die Wettbewerbsfähigkeit von REAL Solution laufend zu optimieren. Wirfreuen uns sehr, mit Carsten Hofmeister einen exzellenten Inkasso-Fachmann imTeam begrüßen zu dürfen."Über die REAL Solution GruppeSeit fast 30 Jahren erfolgreich am Markt, ist die REAL Solution Gruppe eine dergrößten konzernunabhängigen und inhabergeführten Unternehmensgruppen füreffizientes Risiko- und Forderungsmanagement in Deutschland. Mit über 300qualifizierten Mitarbeitern unterstützt das Unternehmen als registrierterInkassodienstleister namhafte Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.Individuell maßgeschneiderte Lösungen tragen entscheidend zur Entlastung derunternehmensinternen Ressourcen der Mandanten bei.Pressekontakt:Werner OllechGeschäftsführerNormannenweg 32, 20537 HamburgTelefon +49 (0) 40 - 37 47 58 737Fax +49 (0) 40 - 37 47 58 487E-Mail media@real-solution.deWeb www.real-solution.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140497/4497650OTS: REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KGOriginal-Content von: REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell