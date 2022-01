REALTY ONE GROUP ERNEUT ALS EINZIGER SCHNELL & SERIÖS ARBEITENDER FRANCHISEGEBER AUF DER FRANCHISE TIMES LISTE

Las Vegas (ots/PRNewswire) -Die Realty ONE Group, eine moderne, zielgerichtete Lifestyle-Marke und einer der am schnellsten wachsenden Franchisegeber der Welt, wurde erneut zum einzigen „Fast & Serious"-Franchisegeber im Immobilienbereich ernannt. Damit wurden sie in die exklusive Rangliste der Franchise Times (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416575-1&h=2708351034&u=https%3A%2F%2Fwww.franchisetimes.com%2Ffranchise_times_cover_stories%2Ffast-and-serious%2Ffranchise-times-names-40-smartest-growing-franchises%2Farticle_fa9e5430-62aa-11ec-8841-13a4abc09dfc.html&a=exklusive+Rangliste+der%C2%A0Franchise+Times) aufgenommen, die 40 Marken auflistet, die schnell und strategisch wachsen und gleichzeitig ein beeindruckendes Durchhaltevermögen beweisen.Die Realty ONE Group belegte als einziges Immobilienunternehmen den 12. Platz und reiht sich damit in die Riege der Powerhouse-Marken ein, die laut Franchise Times „in einem rasanten, aber intelligenten Tempo" wachsen. Der in Las Vegas ansässige globale Franchisegeber schloss 118.000 Immobilientransaktionen ab und zahlte über 1,1 Milliarden Dollar an Provisionen für verkaufte Immobilien im Wert von 47 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 46 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.„Die Aufnahme in diese Liste ist unglaublich wichtig für uns, da sie bestätigt, dass wir ein intelligenter, strategischer Franchisegeber sind, dessen Geschäftsmodell und COOLTURE den Test der Zeit bestehen können", sagte Kuba Jewgieniew (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416575-1&h=1801354655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416575-1%26h%3D2846469055%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkubajewgieniew.com%252F%26a%3Dsaid%2BKuba%2BJewgieniew&a=sagte+Kuba+Jewgieniew) CEO und Gründer der Realty ONE Group. „Wir verfolgen weiterhin einen disziplinierten Expansionsplan, der uns mit Partnern zusammenbringt, die an unseren gemeinsamen langfristigen Erfolg glauben."Die Realty ONE Group hat sich damit den ersten Platz unter den Immobilien-Franchisegebern in der wettbewerbsintensiven Entrepreneur-Rangliste 2022 Franchise 500 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416575-1&h=2910954270&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416575-1%26h%3D3476113834%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3DFranchise%2B500&a=Franchise+500)® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416575-1&h=449729909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416575-1%26h%3D2017019229%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.entrepreneur.com%252Ffranchise500%26a%3D%25C2%25AE&a=%C2%AE)Liste gesichert.UNBrokerage, wie das Unternehmen in der Branche genannt wird, verfügt inzwischen über mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 Bundesstaaten, Washington D.C. und Kanada und wird neben dem US-Territorium Puerto Rico auch in Ecuador, Costa Rica, Singapur und Spanien tätig werden.Mehr Informationen unter www.OwnAOne.com.Informationen zur Realty ONE GroupDie 2005 gegründete Realty ONE Group ist ein Branchen-Disruptor, der das Immobilien-Franchising mit seinem einzigartigen Geschäftsmodell, seiner COOLTURE, seiner technologischen Infrastruktur und seiner herausragenden Unterstützung für seine Immobilienprofis radikal verändert. Das Unternehmen wächst schnell und zählt inzwischen mehr als 17.000 Immobilienfachleute in über 400 Büros in 45 US-Bundesstaaten, Washington D.C., Puerto Rico, Kanada, Spanien, Singapur und Costa Rica. Die Realty ONE Group zählt bei REAL Trends zum obersten einen Prozent des Landes, wurde vom Entrepreneur Magazine als Top 5 Immobilien-Franchise gewürdigt und steht seit sieben Jahren in Folge auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen von Inc. 500. Die Realty ONE Group geht voran und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch für Immobilienprofis und Franchisenehmer. Weitere Informationen finden Sie auf www.RealtyONEGroup.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3416575-1&h=744373468&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3416575-1%26h%3D2457763182%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F260011%252Frealty_one_group___logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F260011%2Frealty_one_group___logo.jpg)Pressekontakt:Cory Vasquez,cory@realtyonegroup.comOriginal-Content von: Realty ONE Group, übermittelt durch news aktuell