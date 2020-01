READY, SET, GO! - die I-Pace eTrophy geht in die zweite Runde (VIDEO)

Köln (ots) - Nach dem fulminanten Debüt im vergangenen Jahr geht die ersteRennserie für rein elektrische Serienfahrzeuge in die zweite Saison: die I-PaceeTrophy 2019/2020! Start ist am 22./23.11.2019 auf dem anspruchsvollen Circuitvor den Türen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Wie im vergangenen Jahr wirddie I-Pace eTrophy im Rahmen der Formel E ihren Wettkampf austragen und befindetsich somit in einem optimalen "Motorsport-Umfeld". Nicht nur in technischerHinsicht nimmt diese Rennserie eine zukunftsträchtige Pionierstellung ein, auchdie gezielte Förderung von Fahrerinnen haben sich die Macher der I-Pace eTrophyals Ziel gesetzt. Wir begleiten die diesjährige Stammfahrerin Alice Powell (TeamGermany) hautnah und erleben das Rennen somit aus einer ganz exklusiven Sicht.Wie die neuen Autos und die Einführung des Attack-Mode sich auf die Dynamik derRennen auswirken, und wie das deutsche Team bei dem diesjährigen Markenpokalaufgestellt ist: All das und mehr beleuchtet unsere exklusiver, redaktionellerHintergrundbeitrag. Ein rasanter Beitrag mit spannenden Fahrbildern undfaszinierenden Insights!Pressekontakt:Hellofootageinfo@hellofootage.com0221-93549920Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134318/4488743OTS: hellofootage.comOriginal-Content von: hellofootage.com, übermittelt durch news aktuell