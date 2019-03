RDI Reit: Achtung, lieber Anleger!

Für die Aktie RDI Reit wird an der heimatlichen Börse London am 24.03.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 130,83 GBP geführt.

RDI Reit haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von RDI Reit investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 10,38 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche einen Mehrertrag in Höhe von 6,19 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RDI Reit liegt bei einem Wert von 9,22. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "" (KGV von 14,53) unter dem Durschschnitt (ca. 36 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist RDI Reit damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von RDI Reit auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für RDI Reit erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. Dies entspricht einem "Sell"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von RDI Reit bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".