RCI Hospitality: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie RCI Hospitality steht am 28.11.2018, 07:46 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GM bei 22,14 USD. Der Titel wird der Branche "Freizeiteinrichtungen" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir RCI Hospitality einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob RCI Hospitality jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,46 % ist RCI Hospitality im Vergleich zum Branchendurchschnitt Recreation Facilities & Svcs (2,79 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,33 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei RCI Hospitality konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält RCI Hospitality auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von RCI Hospitality liegt bei einem Wert von 11,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Recreation Facilities & Svcs" (KGV von 43,7) unter dem Durschschnitt (ca. 74 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist RCI Hospitality damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.