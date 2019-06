RCI Banque Deutschland mit Elektroladesäulen der Stadtwerke Neuss (FOTO)

Neuss (ots) -Die Automobilbank RCI Banque Deutschland hat dreiElektroladesäulen der Stadtwerke Neuss in Betrieb genommen. Diegeleasten "strom|box-Ladesäulen" verfügen jeweils über zweiLadepunkte. Die neuen Elektroladesäulen stehen den Mitarbeitern vonRCI Banque Deutschland zur Verfügung.Bei der offiziellen Inbetriebnahme der Ladesäulen am 7. Juni 2019am Firmensitz von RCI Banque Deutschland an der Jagenbergstraße imNeusser Gewerbegebiet Taubental erklärte Ekkehard Boden, technischerGeschäftsführer der Stadtwerke Neuss: "Wir sind und bleiben derlokale Ansprechpartner für Mobilität in Neuss. Die Stadtwerke bietenihre Services im Bereich der E-Mobilität und der Ladeinfrastrukturgerade auch für Gewerbetreibende an. Als Mobilitätsdienstleister sindwir vor Ort die einzigen, die diese Infrastruktur auch rund um dieUhr und sieben Tage die Woche überwachen und warten können."RCI Banque Deutschland ist mit einem Batteriemietkonzept sowieFinanzierungs- und Leasingangeboten für die Elektrofahrzeuge vonRenault und Nissan schon seit 2013 in Sachen Elektromobilität fürElektrofahrzeuge von Renault und Nissan aktiv. Der Renault Zoe istseit vielen Jahren meistverkauftes Elektroauto in Deutschland.Pierre-Yves Beaufils, Generaldirektor von RCI Banque Deutschland:"Immer mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RCI BanqueDeutschland kommen mit einem Elektrofahrzeug von Renault oder Nissanzur Arbeit. Die Stromladesäulen in unserer Tiefgarage reichen geradeeinmal für unsere elektrisch angetriebenen Dienstwagen aus. Deshalbhaben wir uns für drei neue Ladesäulen über das attraktiveLeasingangebot der Stadtwerke Neuss entschieden."Bis Ende 2019 wollen die Stadtwerke Neuss bereits 100 Ladepunkteim gesamten Neusser Stadtgebiet installiert haben. Die hiermitverbundenen Standorte befinden sich dabei sowohl im öffentlichen alsauch im gewerblichen Bereich. Unterstützung erhalten die StadtwerkeNeuss beim Ausbau der E-Mobilität von ihrem AufsichtsratsvorsitzendenDr. Jörg Geerlings: "Die Stadtwerke Neuss unterstützen Unternehmendabei, dass das Thema E-Mobilität auch in den Betrieben ankommt. Alslokales bzw. regionales Unternehmen sind die Stadtwerke ein wichtigerPartner für die heimische Wirtschaft. Die Kooperation mit RCI BanqueDeutschland ist hierfür ein weiteres gelungenes Beispiel".An den bei RCI Banque Deutschland jetzt installierten dreiLadesäulen können insgesamt sechs Fahrzeuge gleichzeitig mit 22 kWbeladen werden. Die Ladesäulen sind dem Ladenetz.de-Verbundangeschlossen. Die Stadtwerke Neuss bieten die entsprechendenLadekarten an. Sie können für einen monatlichen Festpreis mit einer"Flatrate" erworben werden und bieten Zugang zu allen Ladesäulen vonladenetz.de und allen angeschlossenen e-roaming Partnern. Mit dieserKarte können Kunden deshalb nicht nur in Neuss, sondern auch inanderen Städten Strom laden. Der Flatrate-Tarif für StadtwerkeNeuss-Stromkunden beträgt 17,50 EUR/Monat, für Kunden ohneStromvertrag: 25,00 EUR/Monat.Über RCI Banque DeutschlandRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland ist die deutscheNiederlassung der französischen RCI Banque S.A. (RCI Bank andServices), die in 36 Ländern weltweit aktiv ist. Als Renault Bank,Nissan Bank und Infiniti Financial Services vertreibt RCI BanqueDeutschland ihre Produkte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen undServices - über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia,Alpine, Nissan und Infiniti. Als "Renault Bank direkt" ist dasUnternehmen auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- undFestgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietetVersicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz vonRCI Banque Deutschland ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renault-bank.de | www.nissan-bank.de |www.infiniti-financial-services.de | www.rci-versicherungs-service.de| www.renault-bank-direkt.dePressekontakt:Ulrich B. Iwan | Tel.: 02131 401010 | Fax: 02131 4014419 | E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland | Jagenbergstr. 1 | 41468Neuss | Internet: www.rcibanque.deOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell