RC19 Magazin inspired by Business Punk / 182 bunte und inspirierende Seiten zum HR Festival des Jahres

Gütersloh (ots) - Das #RC19-Festival steigt am 22. und 23. Mai imBoui Boui Bilk in Düsseldorf und bietet ein abwechslungsreichesProgramm sowie hochkarätiges Line-Up. Passend zum Event erscheint das#RC19-Magazin inspired by Business Punk. Im Mittelpunkt stehen dieThemen Individualisierung und Digitalisierung im Bereich Recruiting,Personalmarketing und Employer Branding.166 Magazinseiten plus ein 16 Seiten starker Beileger mit deraktuellen Studie zur digitalen Arbeitgeberkommunikation imMittelstand on top. "Wir freuen uns auf die 2. Auflage des#RC-Magazins, das am 22. Mai erscheinen wird", so Gero Hesse,Geschäftsführer TERRITORY Embrace, Gastgeber und Moderator des #RC19."Das Magazin ist laut, unkonventionell und modern und stellt eineinhaltliche Vertiefung dar, funktioniert aber auch unabhängig vomEvent."Herzstück des Magazins ist das Dossier mit dem Thema KünstlicheIntelligenz und der Frage: Wie verändert Digitalisierung unsereArbeitswelt? Experten, wie z.B. die weltweit erste Professorin fürRoboterpsychologie, Prof. Dr. Martina Mara, und TV-Moderator RalphCaspers ("Wissen macht Ah!"), erklären, was in Zukunft möglich ist.Natürlich wird im Magazin auch wieder über den Tellerrandgeschaut: Interviewpartner wie Musiker Jan Delay und Comedian Dr.Eckart von Hirschhausen philosophieren über die Arbeitswelt vonmorgen und die Frage, was aus Menschen zufriedene und motivierteMitarbeiter macht.Angelehnt ist das Konzept des #RC19-Magazin an den von Gruner +Jahr verlegten Wirtschaftstitel "Business Punk". RedaktionsleiterChristian Cohrs freut sich über das Projekt: "Fachkräftemangel,Digitalisierung und erfolgreiches Recruiting haben in der WirtschaftTop-Priorität. Das Magazin zum #RC19 gibt diesen Themen ein Forum undverfolgt wie Business Punk den Anspruch, dem Puls der Zeit immer einbisschen voraus zu sein. Genau das macht diese Kooperation für uns sospannend."Das #RC19 Magazin kann unterhttps://www.recruiting-convent.de/magazin/ kostenfrei bestelltwerden. Alle weiteren Infos unter www.rc19.de.Pressekontakt:Katja Mayerpresse@territory.deTELEFON 05241 | 23480-571Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell