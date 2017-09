RAVPower erstmals auf der IFA 2017

Zuverlässig, erschwinglich und preiswert: Das sind die mobilenLadelösungen von RAVPower. RAVPower präsentiert sich erstmals auf derIFA 2017 in Halle 11.1 Stand 167.Rellingen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Powerbanks, die mehr alsnur sicheren und schnellen Strom liefern.Auf der IFA in Berlin präsentiert sich RAVPower erstmals "live"dem Publikum. Gezeigt werden Powerbanks mit zusätzlichem 220 VoltAnschluss, ein Smart Hub für mobiles Filesharing mit Freunden, sowiePowerbanks im F.A.-Porsche Design und verschiedene Jumpstarter fürFahrzeuge. Das Highlight des RAVPower IFA Auftrittes ist einspezielles Qi-Induktionsladegerät für das im Q4 neu erscheinendeiPhone8.Bis Ende 2016 verkaufte RAVPower seine Produkte ausschließlichüber Online Kanäle an über 10 Millionen zufriedene Kunden. "Das wirdsich zukünftig ändern." sagt David Zhou Marketingleiter von ZBTInternational Trading GmbH: "Wir haben uns auf Anfragen vieler Kundenhin nun das Ziel gesetzt, unsere Vertriebskanäle erheblich auszubauenund auch den Einzelhandelsmarkt mit unseren Produkten zu bereichern,um einen noch größeren Kundenkreis zu erreichen. Es gibt vieleKunden, die zusätzlich zu unserem unfangreichen Online Angebot,unsere Produkte auch im stationären Einzelhandel sehen und erfahrenmöchten."Das Unternehmen RAVPowerDas Unternehmen wurde 2011 als Tochter der Sunvalley Groupgegründet und verkaufte innerhalb dieser kurzen Zeit bereits mehrereMillionen Produkte weltweit. Für das europäische Geschäft wurdeeigens eine Niederlassung in Deutschland gegründet, die ZBT-TradingGmbH.Spezialisiert ist RAVPower auf Powerbanks und Ersatzakkus sowieNetzteile für Laptops und Smartphones. Die Erfolgsfaktoren sindRessourcenschonende Herstellungsprozesse, Top-Performance und einexorbitantes Preis-Leistungsverhältnis. Patentierte Technologien wieiSmart 2.0 mit 10 umfassenden Sicherheitsfunktionen zeugen vom hohenAnspruch an uns selbst.ZusammenfassungHerstellerRAVPowerProduktePowerstationPersonal Mobile ButlerPowerbanksLadegeräteVerfügbarkeitab sofortWebwww.sunvalley-group.dewww.ravpower.dePressekontaktDavid ZhouSunvalley_GroupE-Mail: david.zhou@sunvalley-group.deTelefon: 04101 81892 68Bildmaterial & UnternehmenskontaktZBT InternationalHalstenbeker Weg 98c25462 RellingenFoto - http://mma.prnewswire.com/media/549369/Sunvalleytek_International_IFA.jpg (http://mma.prnewswire.com/media/549369/Sunvalleytek_International_IFA.jpg)Foto - http://mma.prnewswire.com/media/551246/RAWPower.jpgOriginal-Content von: Sunvalleytek International, Inc.Company, übermittelt durch news aktuell